Uzaylı Görünümündeki Mumyanın Dünya Dışı Olduğu Kanıtlandı!

Peru’nun Nazca bölgesinde bulunduktan sonra komplo teorilerinin bir kez daha tetiklenmesine sebep olan uzaylı görünümündeki mumya, DNA testine alındı. Elde edilen verilere göre, mumyadaki canlının genetiğinin maksimum %30’unun insanla ortak olduğu açıklandı. Geriye kalan %70’lik kısım için tek bir yorum yapılıyor: Dünya dışı.

Peru’daki Nazca bölgesi antik dönemlerden kalıntılarla dolup taşıyor. Çeşitli arkeolojik kazı alanlarında bulunan materyaller, medeniyet tarihine ışık tutuyorlar. Ancak son zamanlarda yapılan bir keşif hem bilim dünyasını karıştırdı hem de komplo teorilerini yeniden hortlattı. Çünkü bulunan şey, modern çağdaki uzaylı tanımlamalarına birebir uyan bir mumyaydı ve acilen araştırma başlatıldı.

Şimdiye kadar yapılmış en sansasyonel keşiflerden birisi olarak tarihe geçtiği söylenen mumya, şok edici veriler sundu. Üç parmaklı ve vücuduna oranla oldukça uzun uzuvlara sahip canlı, DNA testleri sonucunda insan genetiğine %70’lik bir oranla yabancı.

DNA testleri, BioTecMol laboratuarı tarafından gerçekleştirildi. Sonuçlara göre yeryüzündeki canlıların yalnızca %20’si ile genetik akrabalığı bulunan mumya, dünya ekolojisine oldukça yabancı.

Yapılan testlerin diğer sonuçlarına göre canlının insan genomuyla benzerliği ise %19 ila %30 arasında sınırlı kaldı. An itibariyle araştırmacılar mumyadan alınan örnekleri primatlar, timsahlar ve deniz kaplumbağası gibi antik kökeni ispatlanmış türlerin genetik yapılarıyla karşılaştırıyorlar. Açıklamalara göre araştırmanın nihai sonuçlarına 6 yıl gibi uzun bir sürede ulaşılacak.

Hala tamamlanmayan bir araştırma olması nedeniyle bilim camiasının çoğu, mevcut bulguların yetersiz kaldığı görüşünde. Bu yüzden mumyaya ilişkin şüpheci yaklaşımlar azalarak devam ediyor.

Kalıntıları MS 245 ila 410 yıllarına kadar dayanıyor:

Bulgulara hala şüpheci olarak yaklaşan otoriteler, kanıtların yabancı bir yaşama ait olduğu yönünde sonuç vermeleri için değiştirildiği görüşündeler. Ancak çalışmayı yürüten ekipler tüm iddiaları reddederek nihai sonuçların beklenmesi gerektiğini ve şu ana kadar bir şeyleri çoktan ispatladıklarını savunuyorlar.

Peru ve araştırmayla ilişkili bütün yerel ve ulusal yönetim mekanizmaları kanıtları sert bir dille reddederken, politik ve bilimsel görüşlerin çatışmasıyla ortam gittikçe geriliyor.