Çıktığı andan itibaren rekor kıran arttırılmış gerçeklik tabanlı oyun Pokemon Go yeni güncellemesiyle birlikte tekrar App Store'da zirveyi kaptı.

Çıktığı andan itibaren tüm dünyada büyük bir yankı uyandıran ve kısa sürede uygulama marketlerinde bir numaralı oyun olmayı başaran Pokemon Go, özellikle pokemonların yetersizliği ve oyunun yeterince gelişmeye uygun olmaması bir süre sonra oyunun hızlı yükselişini durdurmuş, bunun sonucunda da Pokemon Go milyonlarca kullanıcı kaybetmişti.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 80 pokemon ve yeni bazı özellikleri içeren güncellemeyle birlikte Pokemon Go tekrar kullanıcıların ilgisini görmeyi başardı. Elbette oyun ilk yaşadığı patlamayı tekrar yaşayamayacak olsa da AppStore'da tekrar 1 numaralı oyun oldu. (Güncelleme detayları bu bağlantıdaki haberimizde mevcut)

Zirvedeki yerini AppStore'da birkaç ayın ardından tekrar kazanmayı başaran Pokemon Go buna rağmen Google Play Store'da hala ciddi bir yükseliş yakalamış değil. Görünüşe bakılırsa arttırılmış gerçeklik tabanlı Pokemon Go ne kadar gelişirse gelişsin her internet trendi gibi Pokemon Go'nun da popülerliği kayboldu.