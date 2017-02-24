Popüler Dövüş Oyunu Skullgirls, Mobil Platformlara Geliyor!

Birçok oyun platformu için çıkış yapan popüler dövüş oyunu Skullgirls, önümüzdeki aylarda Android ve iOS platformları için çıkışını gerçekleştirecek.

Popüler dövüş oyunu Skullgirls, şimdiye dek neredeyse bütün oyun platformlarında kullanıma sunuldu. Ancak mobil platformlarda kullanıma sunulmamıştı. Ama, bu bahar aylarında Android ve iOS platformları için de çıkışını gerçekleştirecek.

Skullgirls’un mobil versiyonu, Threes isimli sayı bulmacası oyunuyla bilinen Hidden Variable Studios tarafından geliştirildi. Popüler oyunun mobil versiyonu, konsol versiyonuna göre biraz daha kısıtlanmış bir deneyim sunacak. Tabii, bunun sebebi de konsoldaki oynanış tarzıyla mobil cihazlardaki oynanış tarzının farklı olması. Bununla birlikte oyun, bir rol yapma oyunu gibi seviye sistemi ve bir “dövüş yardımı” modu barındıracak.

İlk Skullgirls, 2013 yılında Lab Zero tarafından yayınlanmıştı ve özelleştirilmiş kontrol cihazları kullanılarak oynanabilen daha geleneksel bir dövüş oyunuydu. Oyun, hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından son derece beğenilmişti ve oldukça yüksek inceleme puanları almıştı. Oyunun ücretsiz olarak oynanabilecek olan mobil versiyonunun da benzer bir başarıyı yakalaması zor gözükmüyor.