Programlanabilir Hücrelerle Cyborg Geliştirmek Mümkün!

Araştırmacılar, hücreleri elektronik olarak kodlama çalışmalarına başladı. İlk sonuçlar, şaşkınlık verici düzeyde.

İleri teknolojiye sahip implantlar, aklınızla kontrol edebildiğiniz protezler ve hatta Google Glass gibi akseuarlar ile Cyborg aşamasına geçme hayalleri pek de uzak değil.

Maryland Üniversitesi'nden araştırmacı bir ekip, bu hayali yeni bir boyuta taşıyor. Ekibin sorusu şu: Bir "gen ifadesi" elektronik olarak kontrol edilebilir mi ve değişik şekillerde programlanabilir mi?

Daha da kritik bir soru: Cyborg'luk yolunda adım atmaya hazır mısınız?

Dr. William Bentley, Digital Trends'e "Elektronik, biyolojiyle kesiştiğinde hayatımız değişti. Aklınıza gelen ilk şeyler EKG, EEG, defibrilatörler ve benzeri mimariler. Ancak daha ilerisi var. İnsanlar, nöronları ve kardiyomiyositleri (kalp destek kasları) akımla destekleyerek inanılmaz şeyleri başarabileceklerini fark etti. Ancak vücuttaki moleküllerin çoğuna (hormonlar veya proteinler) elektronik bilgi aktarmanın bir yolu 'henüz' mevcut değil. Yapmaya çalıştığımız şey bunun önünü açmak." açıklamasında bulundu.

Nature dergisinin son sayısında ekibin çalışmaları tasvir ediliyor: Araştırmalar; bakteriyel hücrelerdeki elektrogenetik "anahtarlama" sistemini tarif ediyorlar. Bu sistem, doğanın amaçladığı doğrultuda davranmasına izin vermiyor. Ekip ilginç bir çalışma yürütüp, bakteriye yeterli elektronik veri aktararak onu yeşil bir ışımaya maruz bırakmayı başardı.

Bir başka benzer işlem, "elektronik anahtar" ile açıldığında ilerleyebilen ve kapatıldığında ivmesini durdurabilen bir bakteri hücresini içeriyor.

Bentley, "bu çalışmaların belirli patojenlerin varlığını kaydetmek ve uyuşturucu maddeleri durdurmak ya da nispeten zararsız yönlere kaydırmak amacıyla kullanabileceğini" savunuyor.

"İnsanlar Fitbit gibi giyilebilir cihazlarla gerçekten ilgileniyor. Belki de bir antibiyotik ve insülin üreten ve onu deriden geçiren bir Fitbit aksesuarının var olması mümkündür. Akıllı bir bandaj, vücudunuzdaki yaranın türünü saptayıp, uygun bir tedavi bile geliştirebilir."

Borg (Star Trek evrenindeki yarı sibernetik-yarı organik varlıklar) topluluğun ortaya çıkması için geri sayım başladı.