Proton Batarya Nedir?

Proton piller hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Hemen hemen elektronik cihazlarımızın çoğu, lityum pil teknolojisi ile çalışıyor. Son derece yaygın olan bu pillerin, yeni gelişmelerle bir ihtimal de olsa devrinin biteceğini söylemek mümkün olabilir. Avustralya - Melbourne'de bulunan RMIT Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, karbon ve suyla çalışan alternatif bir pil prototipini oluşturdular. Bu ucuz, çevre dostu materyallerle üretilen batarya çözümü, şarj edilebilir ilk proton bataryasıdır.

1 - Verimlilik

Gezegenin lityum kaynağı sadece birkaç ülkede yoğunlaşıyor ve lityum pillere dahil olan diğer nadir toprak metalleri giderek daha azalan, pahalı bir kaynak haline geliyor. Buna karşılık proton bataryası, gezegenimizdeki en bol bulunan malzemelerden biri olan karbondan yapılmış bir elektrota sahiptir ve su moleküllerini bölmekle yükümlüdür. Baş araştırmacı John Andrews, yaptığı açıklamada "Avantaj şu ki, protonları karbon bazlı bir malzemede depolayacağız, ki bu da bol miktarda mevcut ve biz de mevcut olan sudan proton alıyoruz." diyor.

2 - Şarj Edilebilir

RMIT pili, başka herhangi şarj edilebilir pil gibi bir şarj portuna takılabilir. Bundan sonra ne olacağı son derece basittir; karbonla bağlı pilin elektrodu, güç kaynağından gelen elektrik yoluyla protonlar üretip su moleküllerini böler. Protonlar tekrar yakıt hücresinden geçmek için tekrar serbest bırakılırlar, burada su oluşturmak ve güç üretmek için hava ile etkileşirler. RMIT'in bir basın bültenine göre deneyler, sadece 5.5 santimetre karelik bir aktif yüzey alanına sahip olan küçük pilin, ticari olarak temin edilebilen lityum-iyon pillerden birim başına daha çok enerji depolayabildiğini gösterdi.

3 - Sıfır Karbon Emisyonu

Geleneksel pillerin lityum ve diğer nadir toprak metalleri madenciliğine kaynak oluşturması, ekosistemlere kimyasal maddelerin dökülmesi ve bitki örtüsünün olumsuz etkilenmesi gibi birçok çevresel sonuca sahip olabilir. Madenciliğin karbon ayak izine ek olarak, iletken malzemelerin işlenmesi, en çok fosil yakıtlardan gelen elektrik anlamına gelen önemli bir enerji gerektirir.

RMIT ekibi, proton bataryasının beş ila on yıl içinde piyasaya sürülebileceğini tahmin ediyor. Bu aynı zamanda çevre için iyi bir haber, çünkü batarya depolama ihtiyaçlarının, temiz enerjiye doğru yönelme düşüncesi ile yükselmesi bekleniyor. Andrews'a göre, pilleri mevcut olduğunda, Tesla’nın Powerwall'larıyla ve hatta belki de bir gün ülkesinde dalgalanan büyük Tesla bataryasıyla rekabet edebilir.