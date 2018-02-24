PUBG Mobile, İncelemelerde Tam Puan Aldı

Eurogamer tarafından yapılan incelemelerde PUBG’nin başarılı bir şekilde mobil platforma geçirildiği kanısına varıldı.

Bilgisayar oyunları arasında uzun bir süredir en çok ilgi görenlerden biri olan PUBG, Tencent tarafından mobil platforma aktarıldı ve Çin’de oynanmaya başladı. Eurogamer oyun haritasının büyüklüğü ve grafikleri düşünüldüğünde başarılı bir iş çıkardıkları sonucuna ulaştı.

Oyunu test eden eleştirmenler Android ve iOS olmak üzere farklı işletim sistemlerine ait farklı telefonlarda denediler. Oyunda şimdilik FPS 30 olarak ayarlı ve ileride 60 FPS’e çıkarılması için bir güncelleme yapılacak. Bu nedenle maksimum FPS en iyi cihazlarda 34-38 arası gösteriyor. Bunun yanı sıra cihaza özel optimizasyon seçenekleriyle iyi performans verdiğine değiniliyor.

Mobil oyunlarda ki genel harita boyları düşünülürse hiç yükleme gerçekleşmeyen büyük bir haritanın olması büyük bir başarı olabilir. Bilgisayar oyunları için benzer bir başarı 2000’li yıllarda Blizzard tarafından piyasaya sürülen World of Warcraft oyununda da gerçekleşmişti. Mobil platformda da bu tarz gelişmeleri görmek oyun geleceği açısından oldukça sevindirici.

Ancak diğer konulara girmemiz gerekirse oyuna daha bırakın Türkçe’yi İngilizce dil seçeneği dahi açılmadı. Tencent oyunu yalnızca Çin’de yayınladı ve farklı ülkelerde sunucu hizmeti bulunmuyor. Bu nedenle oyun sırasında büyük gecikmeler gerçekleşiyor. Ayrıca optimizasyon sorununu aşmak adına grafiklerden çok büyük ölçüde fedakarlık yapılmış.

Çinli sunucularda büyük gecikmelerle bu oyunu oynamak için latin alfabesi kullanmayan yeni bir dili ezberlemeye çalışmaktansa, Rules of Survival oyununu oynamanızı öneririm. En azından grafikleri daha iyi ve sunucu sorunları çekmiyorsunuz. Belki ilerleyen dönemde tüm Dünya’da yayınlanmasıyla PUBG mobil iyi bir yere gelebilir. Ancak geliştiricilerin izlediği yanlış politika nedeniyle tüm platformlarda PUBG’nin hızla değer kaybedeceğini düşünüyorum.