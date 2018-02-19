Fi ve Çukur ile internet dizi dünyasına bağımlılık yaratan iki yapım kazandıran Puhu TV, Şahsiyet isimli diziyle aynı etkiyi yaratmanın peşinde.

Yapımcılığını Fİ’de olduğu gibi Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Onur Saylak’ın yaptığı dizinin kadrosunda Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu ve Cansu Dere gibi ünlü isimler yer alıyor. Bu isimlerden elbette en ön plana çıkanı Haluk Bilginer.

Dizi adına açılan sosyal medya hesaplarına baktığımızda Twitter’da yapılan ilk paylaşımın tarihinin 25 Ocak olduğunu görüyoruz. 12 Şubat’ta yapılan paylaşımda ise bizleri bir bulmaca bekliyor. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncuların bulmaca şeklinde aktarıldığı paylaşım, bize yalnızca dizinin ismi olan Şahsiyet, Ay Yapım ve Puhu TV isimlerini veriyor. Gerisi sizlerin bulmaca çözme yeteneğinize kalmış durumda.

Dizi, bizleri meraklandıracak bir gizemle karşımıza çıkmış durumda. Çünkü resmi Twitter hesabı dışında Ay Yapım’ın web sitesinde Şahsiyet’le ilgili bir bilgi bulunmuyor. Puhu TV ise sosyal ağlar üzerinden ilk duyurusunu 25 Ocak’ta yapmıştı.

Kadro oldukça güçlü, ki bu kadronun içinde Müjde Ar’ın da olacağı belirtiliyor. Şimdi geriye bir tek dizinin resmi olarak ne zaman yayınlanacağı kalıyor. Onu da yakında öğreneceğimizi umut ediyorum.