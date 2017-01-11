Qualcomm'un Öğrenebilir Drone'ları Göklerin Hakimi Olacak!

Qualcomm'un, Drone'lar için geliştirdiği özel yonga, nedense bir kez daha aklımıza Terminator serisini getirdi.

CES 2017'de, beklendiği gibi pek çok Drone boy gösterdi. Ancak en etkileyici Drone teknolojisi Qualcomm'dan geldi ve Matrix, Terminator gibi filmleri anmamıza vesile oldu.

Qualcomm'un yeni yonga mimarisi, uçan robotlara üstün bir yapay zeka sağlayarak, onlara gerçek zamanlı "öğrenme" becerisi kazandırıyor.

Yapay zeka geliştikçe, Drone'lar karşılaşacakları şeyleri önceden bilmeden, otonom olarak hareket etme yeteneğiyle donanıyor. Halihazırdaki pek çok Drone, engellerden yapay zekası sayesinde kurtulabiliyor ancak Qualcomm'un teknolojisi çok daha gelişmiş bir yapı inşa ediyor: Drone daha yolun ortasındayken, ilerideki engelleri hesaplayıp kendisine yeni bir rota belirleyebiliyor. Yapay zeka o kadar gelişmiş ki, söz konusu Drone'lar bahsi geçen işlemi, GPS olmadan gerçekleştirebilecek kadar esnek hale geliyor. Bu çok kritik bir nokta, zira özellikle kapalı bölgelerde GPS yongası işe yaramaz hale dönüşebiliyor. Drone'lar karşısındaki nesnenin yapısını büyük oranlı bir keskinle belirleyebiliyor.

Snapdragon yongası sadece 12 gram ağırlığında ve AAA bataryadan küçük bir enerji ünitesiyle çalışıyor.

Devletlerin de yatırımıyla, otonom Drone'lar havacılıkta kritik bir öneme sahip olabilir.