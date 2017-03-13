İnsanoğlunun yapabileceği şeyler gerçekten de sınır tanımıyor. Ne var ki bazı kişilerin muazzam garip eylemleri, bizi hayrete düşürüyor.

Rus sanatçı Vtol, alışılmadık teknolojiler ile müzik yapan ilginç ötesi bir figür. Vtol, yakın zamanda gerek ismi gerekse gerçekleşen eylemleri ile tüyler ürperten “Until I Die” projesini geliştirdi.

Elektronik bir ses kurulumu olan Until I Die (Ben Ölene Kadar), Vtol'un kanından güç alıyor. Geliştirdiği proje, kanı bir elektrolit olarak kullanmak ve alüminyum ve bakır gibi metallerle birleştirip direkt akü pillerine enerji sağlama esasına dayanıyor. Böylece karşımıza 1000 mAh'lık bir enerji çıkıyor ve bu değer, sintizayzır ve hoparlöre 8 saat güç sağlanabiliyor.

Vtol için kanı toplama çabası da sanatın kendisi kadar önemli. Vtol, 18 ay boyunca 6 litreye yakın kan verdi. Eh ne de olsa kısa sürede 6 litre kan kaybı kesin ölüm anlamına gelir. Vtol, sabırlı davranmaya karar vermiş ve bu kendisinden beklenmeyecek kadar mantıklı.

Peki Vtol neden böyle bir eyleme girişti? O, bunu “Kendisine hayat veren sıvının 'kendisinin uzantısı' olan bir aygıta güç verebileceği 'sembolik' bir eylem” olarak tanımlıyor. Vtol, böylece kendini metafiziksel anlamda başkaları ile bütünleştiriyor.