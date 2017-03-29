Rus Yanardağı Kambalny, 250 Yıl Aradan Sonra Patladı!

Rus yanardağı Kambalny son patladığında, Amerika henüz bir ülke bile değildi. Ancak Rus volkanı 250 yıllık uykusundan geçtiğimiz günlerde oldukça şiddetli bir biçimde uyandı.

Kambalny, Rusya'daki Kamchatka Yarımadası'nın en güneyde bulunan bir yanardağ. Aslında, yarımada dünyanın en yüksek aktif volkanlar topluluğuna ev sahipliği yapmakta ve bu nedenle bölgede patlamalar oldukça yaygın. Fakat 250 yıldır sessizliğini koruyan yanardağın geçtiğimiz günlerde patlaması bilim insanlarını şaşırttı.

1993 yılından bu yana, -Russian Academy of Sciences- Rusya Bilimler Akademisi'nden -Kamchatka Volcanic Eruption Response Team- Kamchatka Volkanik Patlama Müdahele Ekibi (KVERT) bölgedeki volkanik faaliyetleri izlemekteler. Fakat KVERT Başkanı Olga Girina Rus haber ajanslarına verdiği demeçlerde "Kambalny'nin olası bir patlamaya işaret etmediğini" belirtiyor ve ekliyor "Bu bizim için şaşırtıcı bir şey; izlemeye devam ediyoruz, herhangi bir veri geldiğinde olası tehditleri analiz edeceğiz."

Kambalny'den çıkan kalın, kül yüklü kütle uzaydan bile görülebildi. Patlamanın başlamasından bir gün sonra, NASA'nın Terra uydusu, NASA Dünya Gözlemevine göre, yaklaşık 60 mil (100 kilometre) güneybatısında uzanan yanardağ ve göletin görüntüsünü yakaladı.

Ayrıca NASA araştırmacıları, küller görünür olsa bile, volkanik patlamaların insan solunum sistemine zarar verebilecek görünmez bir kükürt dioksit tehdidi oluşturabileceğine dikkat çekmekte. Çünkü NASA'nın Aura uydusu, güneyde havada hareket eden bir kükürt dioksit salınımı tespit etti.

Patlamanın görüntüleri ise şu şekilde: