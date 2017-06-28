ABD’nin sevilen spor kanalı Fox Sports ve Facebook büyük bir anlaşma yaptı. Geçtiğimiz yıl canlı yayınlanan turnuva finali 34 milyon izleyiciye ulaşınca önümüzdeki sezon oynanacak 30 Şampiyonlar Ligi maçının aynı şekilde yayınlanılmasına karar verildi.

Tüm dünyadaki futbol severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Şampiyonlar Ligi turnuvası, büyük bir izleyici kitlesine sahip. Potansiyeli fark eden ve ABD’nin yayıncı kuruluşu olan Fox Sports, Facebook ile geçtiğimiz sezonun finalini internetten yayınlamak için anlaşma yapmıştı. Yayın 34 milyon izlenme sayısına ulaşmış ve 98 milyon etkileşim alınmıştı.

Hal böyle olunca iki dev 2017-2018 sezonunda oyanancak tüm maçlar için bir anlaşmaya vardı. Önümüzdeki Eylül ayında ön elemeler ile başlayacak turnuvanın 30 maçı da Fox Sports’un Facebook sayfasından canlı olarak ABD’li izleyicilere ücretsiz bir şekilde sunulacak.

Ülkemizden ya da diğer ülkelerden izlenme durumu konusunda şu an net bir bilgi bulunmuyor. Ancak spor yayıncılığının geleceğini etkileyecek önemli bir gelişmeye imza atıldığını söylemek mümkün. Türkiye’deki yayıncı kuruluşların da benzer adımlar atması ümidiyle...