Samsung, Yeni Telefon Kılıflarını Tanıttı!

Samsung, 3 yeni telefon kılıfı tanıttı. Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için tanıtılan kılıflar, telefonun iki tarafında yer alan eğimli ekranını korumaya çalışacak.

Samsung, en son çıkardığı ve güzel görünümü dışında çok dayanıksız gözüken Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri için 3 yeni telefon kılıfını video aracılığı ile tanıttı. 3 kılıf arasında en ilgi çekici olanı Clear View kılıf oldu. Bu kılıfta telefonunuzun ön ve arkasında koruyucu bulunuyor, ancak siz telefonu kullanırken ekranın üzerindeki kılıfı kaldırmaya gerek duymuyorsunuz. Saydam veya yarı saydam ön yüzeyi sayesinde Galaxy S8’in “Her zaman Açık Ekran” teknolojisini rahatlıkla kullanmanızı sağlayan kapak, üzerinden algıladığı parmak izi okuyucusu sayesinde aramaları kabul etme gibi ufak işleri yapmanızı sağlıyor.

Videoda duyurulan bir diğer kılıf 2Piece. Samsung’a göre telefonu koruyacağı düşünülse de bizce bu kılıf kullanıcıya hem rahatsızlık verir hem de koruma yönünden diğer modellerden çok daha kötü olur. Telefona bikini giydirir gibi bir üstünü bir altını koruduğumuz model, aklımızda soru işaretleri bıraktı.

Son modele baktığımızda ise bu 3 model arasında en korunaklı model olduğunu söyleyebiliriz. Alcantara isimli kılıf, Samsung’a göre telefonunuzu sonuna kadar koruyacak.

Bu üç model arasında bizim favorimiz ilk başta gördüğümüz Clear View kılıf oldu. Hem koruması hem de işlevsel yapısı sayesinde Galaxy S8’ler için en uygun kılıf olduğunu düşünüyoruz.

Peki, siz telefonunuzu korumak için hangi kılıf türlerini tercih ediyorsunuz?