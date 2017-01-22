Samsung Galaxy S8'in Kamerasının Gelişmesine Rağmen Kamera Çıkıntısı Olmayacak

En iyi kamera deneyimi sunan Android üreticilerinden Samsung, Galaxy S8 modelinde de gelişmiş bir kamera sunmasına rağmen kamera çıkıntısını ortadan kaldırıyor.

Akıllı telefonlarda kamera deneyimi konusunda en başarılı kamera özelliklerini sunan şirketlerden biri olan Samsung her ne kadar kaliteli kamerası olsa da galaxy S6 modelinde kamera çıkıntısının büyük olmasıyla ilgili olumsuz tepkiler almış ve bu kamera çıkıntısını Galaxy S7 modelinde iyileştirmişti. Ancak ortaya çıkan yeni bir sızıntı, şirketin kamera çıkıntısını Galaxy S8 ile beraber tamamen yok edeceğini gösteriyor.

Çin'in popüler sosyal ağı Weibo aracılığıyla ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy S6 modelinde 1.3mm olan ve Galaxy S7 modelinde 0.7mm olan kamera çıkıntısı Galaxy S8 ile birlikte tamamen ortadan kaldırılacak. Kamera çıkıntısının ortadan kalkması telefonun kalınlaşacağı tahminlerini beraberinde getirse de diğer sızıntılara da baktığımızda Galaxy S8 modelinin önceki modellere göre kalınlaşması pek de olası değil gibi.

Samsung Galaxy S8 hakkında tüm resmi muhtemelen Şubat ayının sonlarında Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde öğreneceğiz.