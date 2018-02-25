Samsung Galaxy S9'da Görmeyi Bekleyip Göremediğimiz 4 Şey

Heyecanla beklediğimiz Samsung Galaxy S9 ve S9+ tanıtıldı, ancak yeni Galaxy'lerde görmeyi beklediğimiz bazı özellikler beklendiği gibi gelmedi.

Uzun zamandır beklediğimiz Samsung Galaxy S9 ve S9+ tanıtıldı. Göz alıcı tasarımı ve güçlü donanımıyla beklentileri karşılayan Samsung'un yeni cihazlarında neleri görmek isterdik, biraz da bunlardan bahsedelim.

1- Düz Ekranlı Versiyon

Samsung'un yeni Edge ekranları her zamanki gibi gösterişli. Ancak bazı kullanıcılar bu kavisli panelleri gereksiz buluyor. Bunun en büyük sebebi ise Samsung'un Edge ekran teknolojisine pratik özellikler kazandıramaması. Bir diğer etken ise ekranın daha kolay kırılabilecek olması olabilir, Edge ekran değişimlerinin pahalı olması da cabası. 2016 yılında Galaxy S7 ve S7 Edge ile kullanıcılara iki seçenek sunan Samsung, geçtiğimiz yıldan itibaren S serisini tamamen Edge ekranlı olarak satışa sundu. Bu hamleyle tercih seçeneğini kullanıcıya bırakmayan şirket, fiyatların 650 dolar seviyelerinden 1000 dolar'a kadar çıkmasına sebep oldu.

2- Her İki Telefonda da Portre Modu

Samsung, Note 8'in ardından Galaxy S9+'ta da çift kamera kullanarak, gerçek portre modu deneyimini mobil cihazlara taşımayı başardı. Live Focus adındaki teknoloji ile, DSLR performansına yakın portreler çekebiliyorsunuz. Ancak, şöyle bir sorun var: Tek kameralı Galaxy S9'da Live Focus modu bulunmuyor. Bu, portre modu çekimi yapamayacağınız anlamına gelmese de, S9+ ile kıyaslandığında çok daha başarısız portreler çekmeniz olası.

3- Daha Büyük Batarya

Geçtiğimiz yıllarda Note 7 fiyaskosuyla bataryalardan ağzı yanan Samsung, batarya konusunda pek bir gelişme kaydedememiş gibi görünüyor. S9'da 3000 mAh, S9+'ta 3500 mAh olan bataryalar, geçen seneki S8 serisi ile aynı.

4- Ekrana Gömülü Parmak İzi Okuyucu

Bu sene S9 serisinde gelmesi kesin gözüyle bakılan ekrana gömülü parmak izi okuyucu, başka bahara kaldı. Çinli üretici Vivo'nun hali hazırda kullandığı teknolojiyi Samsung neden kullanmak istemedi bilmiyoruz ama önümüzde iki seçenek var. Samsung bu teknolojiye henüz hazır değil, veya Galaxy Note 9'a saklıyor olabilir. Gelecekte tüm üreticilerden görmeyi istediğimiz bu teknolojinin, önümüzdeki birkaç yılın telefon modellerinde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.