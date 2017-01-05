Samsung Kalemli ve Şık Tasarımlı İki Yeni Chromebook Modelini Duyurdu

Samsung, CES 2017 kapsamında tamamen metal şık bir kasaya, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana ve kaleme sahip yeni iki Chromebook modelini duyurdu.

Taze taze Galaxy S8'in çalışır halde görüntülenmesiyle gündeme gelen Samsung, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2017 fuarı kapsamındaki etkinliğinde iki yeni Chromebook modelini duyurdu.

Uygun fiyatlı Chromebook'ların yanı sıra şık tasarıma ve üst seviye özelliklere sahip Chromebook'larıyla da sıklıkla gündeme gelen Samsung'un tanıttığı her iki Chromebook modeli Samsung Chromebook Plus ve Chromebook Pro, hem tasarım hem performans hem de ekstra özellikleriyle etkileyici.

Samsung Chromebook Plus ve Chromebook Pro Özellikleri

Her iki Chromebook modelinde de 12.3 inçlik 2400x1600 piksel çözünürlüklü ekran bulunuyor. Ayrıca tasarım açısından da aynı olan cihazlar 360 derece katlanabilir yapıya ve Samsung'un kalemine de sahip. Cihazların giriş modelinde 4GB RAM ve 32GB depolama alanına yer veriliyor.

Chromebook Plus ve Chromebook Pro modelleri işlemci tarafında ayrışıyor. Chromebook Plus'ta cihaza yönelik hazırlanan OP1 işlemcisi kullanılırken Chromebook Pro'da özellikle ince dizüstü bilgisayarlarda sıklıkla rastladığımız Intel Core M3 işlemcisi kullanılıyor.

İlk açıklanan bilgilere göre Chromebook Plus modeli 450 dolar fiyat etiketiyle önümüzdeki aydan itibaren çeşitli ülkelerde satışa sunulacak. Chromebook Pro'nun ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok.