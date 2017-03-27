Samsung Pay, Nisan'da Türkiye’de Kullanıma Açılabilir!

Samsung’un 29 Mart’ta tanıtacağı Galaxy S8 lansmanında mobil ödeme sistemi Samsung Pay de Türkiye’de kullanıma sunulabilir!

Samsung Türkiye, geçtiğimiz sene Galaxy Note 7 lansmanında Samsung Pay hizmetinin 2017 Ocak ayında Türkiye’de hizmete gireceğini müjdelemişti. Ancak aradan geçen 2 ay sonrasında bile geçtiğimiz güne kadar Samsung Pay’in Türkiye’de herhangi bir açılımı olmadı.

Fakat Webtekno olarak yaptığımız denemelerde Samsung Pay için kullanıcı profilini dün açmayı başardık. Normalde Samsung Pay uygulamasını indirdiğinizde profil açma ekranında bağlantı hatası verirken, artık profil açmanıza olanak tanıdığı görülüyor.

Görsellerde görebileceğiniz gibi şahsen açabildiğim hesapta şu an için kredi kartı ve mağaza üyelik kartlarını ekleyemiyorum. Bunun sebebi de Samsung Pay’in daha Türkiye’de faaliyete geçmemesi. Ancak profil açılabilme durumundan dolayı görünüşe göre Samsung Türkiye, Ocak ayında açacağını söylediği hizmeti yakında kullanıma açacak ve testlerine başlamış diyebiliriz.

Buradan hareketle 29 Mart’ta, yani Çarşamba günü New York ile aynı anda İstanbul Volkswagen Arena’da yapılacak olan Galaxy S8 lansmanında Samsung Pay’in de Türkiye’ye açılma müjdesi gelebilir. Tahminime göre Nisan ayı ile beraber kullanıma açılacak olan Samsung Pay, Galaxy S8'in de önemli kozlarından biri olacak.

Şu anda Samsung Pay hizmetinin hangi bankalara ait kartlarla kullanılacağı, hangi mağazaların Samsung Pay desteği vereceği bilinmiyor. Bunu büyük ihtimalle S8 lansmanında görmüş ve sizlere aktarmış olacağız.