Samsung Küçüğü Galaxy S9 Mini Benchmark’ta Görüntülendi!

Samsung Galaxy S9 Mini; Snapdragon 660, 4GB RAM, Android Oreo gibi özelliklerle birlikte Benchmark testinde görüntülendi.

Samsung, bu sene kullanıcılarına bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Galaxy S9 ve Galaxy S9+ telefonlarını satışa sunan şirket, bu iki amiral gemisiyle emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Yeni gelen bilgiler, bir dönem Galaxy serilerinin vazgeçilmezi olan “Mini” modelinin geri geldiğini gösterdi. Galaxy S9’un birebir tasarımını alan SM-G8750 isimli bir modelin benchmark sonuçları ortaya çıktı.

Galaxy S9’un mini versiyonu olacak bu model, Geekbench benchmark uygulaması sonuçları sayesinde bazı özelliklerini ortaya çıkarttı. Samsung, son yıllarda Galaxy serisine “mini” modelini sunmayarak müşterilerin bu modeli özlemesini sağladı. Şimdi sıra bu özlemin giderilmesinde. SM-G8750 model numarası ile gelen akıllı telefonda, Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga seti bulunuyor. Bu yonga setine ek olarak 4GB RAM sunan akıllı telefonun Android 8.0 Oreo ile çalıştığı gözlemleniyor.

Samsung’un muhtemelen Galaxy Note 9’la birlikte duyurması beklenen Galaxy S9 Mini benchmark sonuçlarında tek çekirdekte 1619 puan alırken, çoklu çekirdek performansında 5955 puan almayı başardı. Akıllı telefonun bu donanım özellikleri dışında Galaxy S9’un reklam politikası olarak belirlenen kamera konusunda nasıl bir performans göstereceği bilinmiyor.

Şu anda Çin’de test aşamasında olan minik amiral gemisinin önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgileri muhtemelen gelecektir. Samsung Galaxy S9’un boyutunu sevmeyen veya maddi konuda sıkıntı yaşayan kullanıcıların Galaxy S9 Mini’ye yönelmesi bekleniyor.