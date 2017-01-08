Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Galaxy S8'in En Net Sızıntısı Yayınlandı!

Samsung'un bu yıl tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy S8'in en net sızıntısı paylaşıldı. Cihaz neredeyse tamamen çerçevesiz ekranıyla oldukça şık bir görünüme sahip.

Galaxy Note 7 skandalından sonra Samsung'un tanıtacağı ilk amiral gemisi telefon olan Galaxy S8 için Samsung'un özenle çalışacağını ve Note 7 olayından sonra kendini affettireceğini gündeme taşımıştık. Cihaz hakkında ortaya çıkan sızıntılar da Galaxy S8'in beklentilerini karşılayacağını şimdiden gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde kanlı canlı çalışırken görüntülenen Galaxy S8'in bu kez kapalı halde ancak en net göründüğü fotoğraf ortaya çıktı. @Venyageskin1 isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan sızıntıda telefonun neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekranla geldiği görünüyor. Ayrıca yine fotoğraftan görüldüğü üzere Samsung, Galaxy S8'de fiziksel parmak izi okuyucusunu kaldırmış. Muhtemelen daha önce sızdırılan bilgilerde de söylendiği gibi Galaxy S8'in ekranı parmak izi okuyabilecek.

Peki Galaxy S8 ne zaman tanıtılacak?

Samsung'un en yeni, en şık ve en güçlü telefonu olacak Galaxy S8'in tanıtılması için şu anda iki tarih işaret ediliyor. Cihaz ya Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde ya da Nisan ayında Samsung tarafından düzenlenecek özel bir basın toplantısıyla duyurulacak.