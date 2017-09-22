Sıfır Hata İle Diş İmplantı Yapan Çin'li Robot

Çin'de bir robot, diş hekimi sayısının azlığı nedeniyle kullanılmak üzere gönüllü bir hastaya mükemmel hassasiyetle diş implantı yaptı

Bir robot, 3 boyutlu basılarak hazırlanan iki adet dişi, bir bayan hastanın ağzına tek başına yerleştirdi. Bu işlem yakın bir zamanda Çin’de gerçekleşti. Robotun yapımcısı olan araştırmacılar robotun ülkenin diş hekimi sıkıntısı sorununa çare olmasını umuyorlar.

Ameliyattan önce robot hastanın başına kadar getirilerek araştırmacılar tarafından işlemle ilgili gerekli bilgiler robota yüklendi. Bu bilgiler arasında implantların hassas bir şekilde yerleştirilmesi için gerekli açı ve derinlik gibi ölçüler bulunuyor. Programlanan hareketler test edildikten sonra operasyon başlıyor ve yaklaşık bir saat sonra sona eriyor. İşlem esnasında tıbbi görevliler de hazır bulunmakla birlikte, robota herhangi bir müdahalede bulunmuyorlar. İşlem sonunda robotun dişleri mükemmel şekilde yerleştirmiş olduğunu görüldü.

Bir habere göre diş hekimi eksikliği nedeniyle ülkede yaklaşık 400 milyon insanın diş implantına ihtiyaç duydukları, bununla birlikte her yıl sadece bir milyon kişiye implant takılabildiği belirtiliyor. Dahası, diş hekimi eksikliği nedeniyle yeterince kalifiye olmayan kişilere yönelen insanlar, daha fazla sorunla muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Robotlar ise tüm operasyonları az hata ile yaparak, hizmet oranlarını arttırmak üzere beklemede duruyorlar.

Robot dişçi mi daha korkutucu, insan olan mı bilemiyoruz ama, robotun iş üzerindeyken çekilmiş video görüntüsünü aşağıda izleyebilirsiniz.