Snapchat'te Sınırlı Bir Süre için Pikachu Filtresini Deneyin

Snapchat'in yeni eklediği filtre Pikachu'yu görüş alanımıza getiriyor. Kısıtlı süre aktif kalacak filtreyi kaçırmadan selfieleri yakalayın!

Bugünden itibaren aktif hale gelen yeni Snapchat filtresi herkesin favorisi yüksek-voltajlı fareyi akıllı telefonlarımıza getiriyor.

Pokemon şirketi Niantic ile Snap'in ortak çalışması sonucu ortaya çıkarılan filtre, dans eden Hot-Dog adamdan sonra yer alıyor. Sadece kısıtlı bir süre kullanılabilir olacak filtreyle siz de anime olmak(!) istiyorsanız elinizi çabuk tutmalısınız. Alttaki tweetten filtrelerin nasıl göründüğüne dair bir fikir edinebilirsiniz.

"Pikachu'nun görünüşünü sonraki Snap'inize ekleyin! Pikachu'nun kulakları, burnu ve parlak kırmızı yanakları gülümseyen yüzünüzün üzerinde bu filtre sayesinde ortaya çıkıyor. Bunun ardından ağzınızı açarak Pikachu'nun selfienizde size katılmasını sağlayabilirsiniz! Eğer cihazınızın sesi açıksa Pikachu'nun ikonik sesini de ekrana atlarken duyacaksınız."