Snapdragon 710 ve 730'un Tüm Teknik Detayları Sızdırıldı

Qualcomm'un yeni orta düzey yonga setleri Snapdragon 710 ve 730'un tüm teknik detayları ortaya çıktı.

MWC 2018'de yeni Snapdragon 700 serisini tanıtan Qualcomm, bu seride yer alacak herhangi bir yonga setinin teknik özellikleriyle ilgili hiçbir detay açıklamamıştı. Daha sonra, serinin ilk yonga setinin Snapdragon 710 olarak adlandırılacağı ortaya çıkmıştı. Bugün ise Snapdragon 700 serisinin iki üyesinin tüm teknik detayları ortaya çıktı.

Snapdragon 710

Qualcomm'un yeni yonga seti Snapdragon 710, teknik özellikler bakımından bu yılın başlarında ortaya çıkan Snapdragon 670 ile oldukça yüksek bir benzerlik taşıyor.

Samsung'un 10 nm LPE (Low Power Early) teknolojisini kullanan Snapdragon 710; 2x2 MU-MIMO, çift bant WiFi ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini destekleyecek. Snapdragon 710, Snapdragon 630 ve 660 yonga setlerinde bulunan SDR660 alıcı-vericisine de sahip olacak.

Snapdragon 710'un CPU'su, 2.2 GHz hızında çalışan 2 adet Kryo 3xx çekirdeği ve 1.7 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 3xx çekirdekten oluşuyor. Grafik işlemcisi olarak 750 MHz hızına kadar çıkabilen Adreno 615 kullanan Snapdragon 710, aynı zamanda QHD ekranlar için 60 fps üzerinde arayüz deneyimi ve HDR10 desteği sunuyor.

32 MP'e kadar 3 eşzamanlı kamera sensörünü destekleyebilen Spectra 250 ISP sayesinde Snapdragon 710, 3 kameralı telefonlarda kullanıma uygun hale geliyor. Snapdragon 710, UFS 2.1 ve eMMC depolama türlerine ek olarak, USB 3.1 ve USB 2.0 bağlantı noktalarına destek veriyor. Yapay zeka teknolojileri için özel bir NPU (Neural Processing Unit) barındırmayan yonga seti, makine öğrenimi görevlerini GPU ve dijital işlemci Vector eXtensions'a (HVX) devretmiş.

Snapdragon 730

Snapdragon 710'un bir üst modeli olarak nitelendirebileceğimiz Snapdragon 730, Samsung'un 8 nm LPP teknolojisi kullanılarak üretilecek. Samsung, geçtiğimiz yıl 8 nm LPP'nin üretime hazır olduğunu açıklamıştı. 10LPP'den %10 daha az güç harcayan ve %10 daha küçük bir alan kaplayan 8LPP'nin ilk müşterisi Qualcomm olacak gibi görünüyor.

Bağlantı özellikleri bakımından Snapdragon 710 ile aynı detayları taşıyan Snapdragon 730, sadece Bluetooth 5.1 kullanmasıyla 710'dan farklılık gösteriyor. CPU konfigürasyonuna baktığımızda ise, asıl farklılığın bu kısımda olduğunu görüyoruz. 2.3 GHz hızında 2 adet Kryo 4xx çekirdeği ve 1.8 GHz hızında 6 adet Kryo 4xx çekirdeği kullanan Snapdragon 730, ciddi bir performans farkı sunuyor. Grafik tarafına baktığımızda ise yine Adreno 615 kullanıldığını görüyoruz. Kamera tarafında Spectra 350 ISP kullanan Snapdragon 730, 710'a ek olarak FS2 sensör desteği sunuyor.

Snapdragon 710 ve Snapdragon 730; video kodlama desteği, depolama türü ve çevre birimleri desteği bakımından birebir aynı özellikleri taşıyor. Snapdragon 730'un 710'dan ayrıldığı en önemli noktalardan biri ise yapay zeka. Makine öğrenimi görevleri için özel bir NPU'ya (NPU120) sahip olan Snapdragon 730, yapay zeka özellikleri bakımından oldukça güçlü bir yonga seti olarak dikkat çekiyor.

Teknik detayları sızdırılan her iki yonga setini de bu yıl bitmeden tanıtacağı tahmin edilen Qualcomm'un, Snapdragon 710 için ilk müşterisi Xiaomi olduğu düşünülüyor. Ancak çok umutlanmayın, çünkü Snapdragon 700 serisi yonga seti barındıran telefonlar en erken önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak.