Sonunda Bunu da Yaptılar: Karşınızda Langırt Oynayan Robot!

EPFL Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen bu robot sistemi sadece langırt oynamak üzerine programlandı.

Gelecekte robotların işimizi elimizden alacağını sıklıkla konuşuyoruz ancak görünüşe göre robotlar sadece işimizi değil, eğlencelerimizi de elimizden alacak. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de EPFL Üniversitesi tarafından geliştirilen langırt robotu.

Sadece langırt üzerine programlanan bu robot, normal insana kıyasla çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde langırt kollarını kullanabiliyor. Ayrıca robot saniyede 300 fotoğraf çekerek langırt topunu takip ediyor ve böylelikle en uygun noktaya gelerek topa karşı hamle yapıyor. Üstelik dahası da var, bu robot oyun esnasında hiç fırfır yapmadığı halde muhtemelen galip geliyor.

Robotun yapay zekası bir insandan çok daha hızlı çalışacak şekilde programlandığından dolayı insanların bu robotu langırtta yenmesine neredeyse imkansız gözüyle bakılıyor. Robotla ilgili yayınlanan bir videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: