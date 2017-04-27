Sony Xperia XZ Premium Tarafından Çekilen Fotoğraflar

Sony'nin 960 fps çekim yapabilen yeni telefonu Sony Xperia XZ ile çekilen muhteşem fotoğraflarını derledik. Ancak, fotoğraflarda gece çekimleri için örneklerin bulunmaması şüphede kalmamıza sebep oldu.

Sony’nin bu sene MWC 2017’de duyurduğu Xperia XZ Premium, özellikle kamerası ile adından bir hayli söz ettirmeye başarmıştı. Telefon 2015’te çıkan Xperia Z5 Premium’un devamı niteliğinde geliyor. Önceki modelleri gibi 4K desteği sunan telefonun MWC’de ön plana çıkan kamerası, 960 fps’de ultra yavaş videolar çekebilmesi sayesinde birçok kullanıcının ilgisini çekmiş durumda.

Bugün, Xperia XZ Premium için çok önemli bilgiler paylaşıldı. Kamerası ile ön plana çıkan ve kullanıcıların en çok merak ettiği kamera ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. 19 MP sensörü bulunan kamera, 4K kalitesinde kayıt yapabiliyor. Önemli görüntüleri, slow motion olarak çekebileceğimiz telefon, profesyonel makinelere taş çıkartacak cinsten.

Sony’e yakışır fotoğraflardan oluşan galeride, Xperia XZ Premium’un tam bir fotoğraf telefonu olduğunu görüyoruz. Karşınızda Xperia XZ Premium ile çekilmiş muhteşem fotoğraflar. Belirtmek istiyorum, fotoğrafları çeken kişilerin, genel olarak aydınlık alanlarda fotoğraf çekme tercihleri, telefon kameralarında en önemli nokta olan aydınlık olmayan ortamlarda fotoğraf kalitesinin nasıl olacağını göremememize sebep oldu.