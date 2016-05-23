Sosyal Medyanın Yeni Fenomeni: Bu Kadın Elinde Ne Tutuyor?

Remy ve Josh çiftinin Instagram'da paylaştığı fotoğraf, internet fenomeni haline geldi. Fotoğrafı görenler kadının elinde ne olduğuna anlam veremediler.

İnternetin yeni fenomen fotoğrafını gördünüz mü? Aşağıdaki fotoğrafa bakan herkes, ilk anda genç kadının elinde ağacı tuttuğunu sanıyor.

Remy Smith ve erkek arkadaşı Josh Kelly bir ağacın önünde fotoğraf çektirdi. Mutlu çiftin fotoğrafı bir görsel illüzyona neden oldu ve internette hızla yayılarak fenomen oldu.

Intagram’da paylaşıldıktan sonra Facebook’a sıçrayan fotoğrafı görenler, fotoğrafa ilk bakışta anlam veremediler. Bazı insanlar fotoğrafa saatlerce baktıklarını ancak hala kadının elinde ne olduğunu anlamadıklarını söylediler.

Aslında fotoğrafın sırrı kadının elinde taşıdığı küçük çanta da saklı. Çanta ağacın kabuğu ile aynı renkte olduğu için ve fotoğraf çok net olmadığı için Remy, sanki ağacı tutuyormuş gibi bir görüntü oluştu.