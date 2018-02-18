Elon Musk, tüm dünyaya internet sağlayacak olan uydularını uzaya göndermeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'i başarıyla fırlatan SpaceX, şimdi de tüm dünyaya internet sağlayacak olan uydularını fırlatmaya hazırlanıyor. Şirket, İspanya Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen Paz adlı uyduyu göndereceği Falcon 9 roketiyle beraber, iki adet deneysel genişbant uydusunu da uzaya taşıyacak.

Falcon Heavy dünyanın en güçlü roketi olarak nitelendirilse de, yüksek maliyetine karşılık yeterli gelmeyen taşıma kapasitesiyle, şirketin Starlink adlı internet girişiminin kârlılığı için yetersiz kalıyor. Bu yüzden Falcon 9 roketiyle gönderilecek olan Microsat-2a ve Microsat-2b uyduları, önümüzdeki 10 yıl içerisinde kurulacak olan "genişbant internet yayan uydu filosu"nun ilk uyduları olmalarıyla dikkat çekiyor.

Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 17.17'de fırlatılacak olan uyduları yukarıya taşıyan roketler, görevlerini tamamladıktan sonra okyanusa iniş yapacak. Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından deneysel lisans verilen uydularla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmayan SpaceX, önümüzdeki yıldan itibaren 4425 adet küçük uyduyu dünya yüzeyine yollamayı hedefliyor. Ardından, dünya genelinde 7500'den fazla uyduyla tüm dünyaya hızlı internet sağlamayı planlayan şirketin hedefi, 2025 yılına kadar 40 milyon müşteriye ulaşmak. Bu da yaklaşık olarak 30 milyar dolar gelir elde edileceği anlamına geliyor.

SpaceX, uydu üzerinden internet sağlayacak olan ilk şirket değil. OneWeb adlı şirket, 900'den fazla uyduyla önümüzdeki yıldan itibaren hizmet vermeyi hedefliyor. Bunların dışında, geçtiğimiz günlerde Boeing de uzaydan internet sağlayacağını açıklamıştı. Ve tabii Mark Zuckerberg'in Internet.org projesini de unutmamak lazım. Gelişmemiş ülkelere ücretsiz internet sağlamayı hedefleyen Internet.org, geçtiğimiz günlerde internet tarafsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle ağır suçlamalara maruz kalmıştı.

Çılgın projeleriyle günümüzün en çok konuşulan insanlarından olan Elon Musk'ın bu girişimiyle alakalı düşünceleriniz neler?