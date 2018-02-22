Star Wars’ın Yeni Filmi Solo İçin Yapılmış Fan Fragmanı!

Şubat ayının ilk günlerinde Star Wars serisini ölümsüz karakteri Han Solo’ya odaklanacak olan Solo filmi için güzel bir fragman izledik. Aslında güzeldi ancak serinin hayranları için yeterli değildi. Ortaya güzel bir şey çıkması için biraz kurgu programını kurcalayan hayranların elinden mükemmel bir yeni fragman çıktı.

Star Wars serisi ölümsüz karakteri olan Han Solo için “solo” film ile zenginleşiyor. Bir sinema içerik servisi olan War Starts At Midnight’ın yayıncılarından Chris Galegar, efsanevi rock grubu Bestie Boys’un klasikleşmiş The Sabotage şarkısını kullanarak Solo filmi için fragman yaptı. İçine biraz da yakın zamanda yayınlanmış olan Super Bowl fragmanından görüntüler harmanladı.

Ortaya çıkan sonuç Star Wars serisiyle ilgisi olmayanı bile Solo filmine davet edecek kadar iyi:

Han Solo, serisinin en esrarengiz karakterlerinden birisi ve onu bu güzel yapımla daha da yakından tanımaya hazırlanıyoruz. Star Wars serisinin spin-off filmleriyle geniş bir kitleye seslenme stratejisi gerçekten de iş görüyor. Bundan sonra hangi yan yapıma devam edilecek bilinmez ancak, yan hikayeler ana hikayeyi daha da izlenebilir kılıyorlar.

Yukarıdaki fragman resmi bir fragman olsaydı muhtemelen hayranlar kafayı yerlerdi. Aynı şarkı sinema dünyasını bir diğer uzun soluklu uzay macerası serisi Star Trek filmlerinde de kullanılıyor. Solo’nun geleneksel Star Wars filmlerinden biraz daha hareketli ve farklı olmasını bekliyoruz.