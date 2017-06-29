Steve Jobs'ın Gözbebeği IPhone'ların Kısa Bir Tarihi

Steve Jobs'ın büyük heveslerle üretmeye başladığı ve sonrasında tüm dünyanın bir türlü vazgeçemediği iPhone'ların neredeyse 25 yıllık tarihi bulunuyor.

IPhone, ilk çıktığı zaman, Steve Jobs tarafından 'sihir' olarak adlandırılıyordu. Çünkü şu anda içinde bulunduğu sektörün ilklerinden biriydi. Apple'ın kurucusu da gün geçtikçe, iPhone'lar kadar popüler oldu ve şu anda sektörün liderlerinden biri.

İlk iPhone çıktığı zaman, basından pek çok kişi tarafından büyük bir heyecanla karşılaştı. Sonuçta fiziksel bir klavyeyi ekrana taşımak, kimin aklına gelirdi? Aradan yıllar geçti ve Apple bu süre zarfında daima kendini geliştirmeye devam etti. App Store'un da piyasaya sürülmesiyle birlikte şirket, adını sağlam bir şekilde mobil sektörde kalıcı olarak ilan etti.

İşte kronolojik sıralamasıyla, iPhone tarihi:

1993 - The Apple Newton

1993'te dünya, Apple Newton'a hazır değildi, ya da belki de Apple Newton dünya için fazlaydı. Cevap ise muhtemelen her ikisinden de biraz. Apple'ın el yazısını yazmaya olanak tanıyan cihazı, modern dokunmatik cihazlara en yakın haliydi. Cihaz zamanında 699 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı.

Ayrıca 1 kilogramlık ağırlığa sahipti. Şirketin mobil bilgi işlemeyi gerçek anlamda yerine getirebilmesi neredeyse on yıl kadar bir süre alacaktı, ancak Newton, iPhone ve iPad için önemli bir öncüydü.

2001 - The iPod

IPod, Apple'ın adeta platonik bir hayaliydi. IPod, hayalgücü ile yapılmış sadece MP3 çalıştıran bir cihaz değildi, aynı zamanda iTunes'a da sahipti. Yine de Apple, ölü bir senkronizasyon sistemi ve donanım denetimi yoluyla kategoriyi doğru bir şekilde ayarlamayı bildi. Birkaç yıl içinde, marka sloganı, "1000 şarkıyı cebinize sığdırın." oldu.

2005 - Motorola Rokr E1

Motorola, 2005 yılında çıkardığı telefon ile güzel bir başarı elde etti. Motorola Rokr'un doğması ise Apple ile yaptığı anlaşmalar sonrasında oldu. Apple'ın MP3 sektörünü, iPod ile domine etmesinden sonra, Rokr'da da aynı taktik izlendi. Eylül 2005'te piyasaya çıkan Rokr E1, iTunes entegrasyonunu sunan ilk telefon oldu. Apple'ın müzik yazılımı telefonla senkronize edildi, ayrıca cihazda 512MB'lık hafıza bulunuyordu.

Ardından E2, ertesi yıl RealPlayer desteği ile piyasaya sürüldü. Apple ile Motorola arasındaki ilişki hızlı bir şekilde düşmüş gibi görünüyor ki cihazda iTunes desteği bulunmadı. Sonrasında ise Apple, yoluna kendi başına devam etti.

2007 - iPhone 3G

Steve Jobs, üç yeni ürün vaadiyle Macworld'un açılış konuşmasını yaptı. "Birincisi," dedi kalabalığa dönerek, "dokunmatik kontrollü geniş ekranlı bir iPod. İkincisi, devrimci bir cep telefonu. Üçüncüsü de devrim niteliğinde bir internet iletişim cihazı." Üç yeni devrim niteliğindeki ürün de aynı konuşmada tanıtılmıştı. Ama sonra sözlerine devam etmesi, tüm dünyayı hayrete düşürmeye yetti, "Bunlar üç ayrı cihaz olmayacak. Tüm bu saydıklarım, tek bir cihazda bulunacak ve bu cihaz iPhone olacak." dedi.

İlk nesil iPhone, 29 Haziran 2007'de piyasaya sürüldü ve AT&T anlaşmasıyla 6,1 milyon adet satış elde edildi.

2008 - App Store

Adından da anlaşılacağı üzere iPhone 3G'de, AT&T'nin 3G şebekesi kullanıldı. Bu sayede önceki cihazlardaki hız soruun aşılmış oldu. Telefon, GPS gibi diğer önemli donanımları içeriyordu, ancak büyük haber yazılım tarafındaydı. IPhone 3G, App Store desteği olan ilk telefon oldu.

Lansmanda App Store'un, AOL Instant Messenger ve MySpace Mobile gibi hitleri de içeren birçoğu ücretsiz olarak temin edilebilen, 500 uygulama içerdiği söylendi. Ayriyeten teorik olarak da, App Store, sonsuz sayıda uygulama içerebilirdi. Daha da önemlisi, mağazanın eklenmesi telefonun mobil bilgi işlem cihazından geliştirme platformuna geçişi için önemli bir işaretti.

2010 - iPhone 4

IPhone 4 ile birçok yenilik gördük. Bunlar, metal çerçeve, Apple tarafından tasarlanmış A4 çipi, ilk retina ekran, FaceTime'ın iOS 4'teki tanıtımı ve şirketin ilk ön kamerasıydı. Tasarım ayrıca daha öncesinde sızdırılmış ve cihaz ilk çıktığı andan itibaren büyük bir beğeni toplamıştı. Tasarım anlamında 3G'den sonraki ilk devrimini gerçekleştirmiş oldu.

2011 - Siri

Apple'ın yeni akıllı asistanı Siri, iPhone 4S için müthiş bir avantaj sağladı. Siri, sonunda şirketin ekosisteminin merkezi haline gelecekti. Bunlar OSOS, tvOS, macOS ve yakın zamanda gelcek olan Apple HomePod oluyor. Akıllı asistandan sonra diğer rakip şirketler de bu yönde atılımlar gerçekleştirdi.

2012 - iPhone 5

Altıncı nesil iPhone, yeni bir alüminyum gövde ve dört inç büyüklüğündeki ekranla telefon hattında bir başka radikal tasarım değişikliği yaptı ve etiket satırına " İlk iPhone'dan bu yana iPhone'un başına gelebilecek en büyük şey gerçekleşti" diye ekledi. Daha büyük ekran, belki de Apple'ın artık akıllı telefon oyunundaki tek ismin olmadığını, Jobs'un bir kalabalığa "kimse (daha büyük bir iPhone) satın almayacak" dediğinden iki yıl sonra gerçekleşti. IPhone 5'te LTE bağlantısı da bulunuyordu, sonrasında çıkan 5c ve 5s ile büyük bir başarı yakaladı.

2014 - iPhone 6 / 6 Plus

2014'te iPhone'lar , sanılanın aksine daha da büyüdü. Temel seviyedeki iPhone 6, 4.5-inçlik bir ekrana sahipti ve Apple'ın 5.5-inç'lik 6 Plus'ı da sonradan aramıza katıldı. Cİhazlar, NFC aracılığıyla yeni bir mobil ödeme platformunun yanı sıra, ekrana, kameraya ve bataryaya yönelik normal güncelleme yelpazesini içeriyordu. Üstelik cihazlar, satış rekoru kırmaya devam ediyordu.

2016 - iPhone 7

En son çıkan iPhone, bu sefer suya ve toza dayanıklı geldi. Kapasitif bir home tuşu, yükseltilmiş bir kamera ve canlı yeni iç özelliklerini de içeriyor. Haliyle yenilikler bazen sıkıntılı da olabiliyor, iPhone 7'de kulaklık girişi bulunmuyor. Fakat yeni kablosuz kulaklıklarını da unutmamak gerekiyor.

IPhone 8'in nasıl bir değişiklik ile geleceğini zamanla öğreneceğiz. Fakat Samsung'un S8'de yaptığı gibi devrimsel bir tasarım değişikliği bizi bekliyor olabilir.