Super Mario Run, Android İçin Çıktı!

Super Mario Run, uzun süredir beklenen Android sürümünü çıkardı. Oynamak isteyen Android kullanıcıları oyunu indirebilirler.

Super Mario çocukluğumuzun efsane kahramanı olarak kendisine çok sağlam bir yer ediniyor. Bu güzel tesisatçı abimizin prensesi kurtarma çabaları, bizlere aşkın meslek tanımayacağını göstermişti. Geçen sene uzun uzun iOS’a özel reklamları yapılan Super Mario Run, Android’ler için de 2017’de gelecek diye duyurulmuştu. O gün geldi çattı, Super Mario Run çıkışını gerçekleştirdi.

Nintendo Amerika’nın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruya göre Super Mario Run çıkışını gerçekleştirdi. Ancak burada önemli bir nokta var, oyun şu anda ülkemizde açık değil.

Nintendo’nun bu hamleleri az çok biliniyor. Nintendo Switch gibi donanımları ülkemizde yayınlamayı tercih etmeyen Nintendo, geçen seneyi kasıp kavuran Pokemon GO’yu da ülkemizde kullanıma sunmamıştı (hala kapalı). Super Mario RUN için kayıt topladıkları düşünülürse, oyunu birkaç gün gecikmeli de olsa yayınlamaları gerekiyor. Ancak APK dosyasını indirerek oyunu test etmek isteyenler, buraya tıklayarak Super Mario RUN'ın APK dosyasını indirebilirler.

Super Mario RUN'ın Amerika’da duyurulmuş olmasına rağmen, ülkemizde ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Nintendo, oyunu pazarlarken tek elle oynanabilecek bir oyun olarak pazarladı. Toplamda 9 bölüm oynadıktan sonra 9.99 dolarlık bir ücret isteyen Super Mario RUN, bu ücreti bir defaya mahsus alıyor. Açıkçası, Android tabanlı bir oyunu 36-37 TL gibi bir ücret vermek bizi biraz sorgulattı. Ancak oyunu seven kullanıcılar, bu ücreti ödeyerek oyunu oynayabilirler. Ayrıca özel ek ücretler ödeyerek daha fazla mermi ve bonus aşamaları kazanabilir, Luigi, Yoshi ve Toadette gibi karakterleri kontrol edebilirsiniz.

Super Mario RUN’ın Android sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Oyun ilerleyen saatlerde çıkışını gerçekleştirebilir, ancak az önce de belirttiğimiz gibi şu anda Türkiye’de kapalı olarak gözüküyor.

DÜZENLEME: Super Mario RUN, şu anda ülkemizde kullanıma açıldı. Resmi Google Play hesabından oyunu indirebilirsiniz.