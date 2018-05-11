Dünyanın En Büyük Tank Çıkarma Gemisi Bayraktar Tanıtıldı

Son yıllarda milli silah ve savunma araçlarını üretmeye devam eden Türkiye'nin milli tank çıkarma gemisi ortaya çıktı.

EFES Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı kapsamında daha önce farklı milli araçlarımızı tanıtan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu kez de TCG Bayraktar'ı basın mensuplarına tanıttı. İlk olarak 2014 yılında kızağa alınan milli gemimiz, 2017 yılının Nisan ayında Deniz Kuvvetleri'ne kullanıma hazır biçimde teslim edildi.

An itibarı ile alanında dünyanın en büyük deniz çıkarma gemisi olan TCG Bayraktar, %72 millilik oranına sahip durumda. Tamamen çelikten inşa edilen TCG Bayraktar, deplasman tipi ve tek teknekli bir gemi. Ayrıca tam personel korumasına da sahip olan Bayraktar, nükleer, biyolojik ve kimyasal bütün saldırılarda personelin can sağlığını koruyabiliyor.

TCG Bayraktar

139 metre boy, 19,60 metre en

15 tonluk genel maksat helikopteri taşıyabilen platform

1 tabur asker ve 13 tank taşıma kapasitesi

8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20 knot sürat yapabilen 4 LCVP çıkarma aracı

Toplamda 1.200 ton yük taşıma kapasitesi

Yakıt ikmali olmaksızın 30 gün seyir

Sıhhı gerekli donanımlar ve ameliyat teçhizatlı revir

Gördüğünüz üzere gemi oldukça donanımlı ve Türkiye'nin ordu gücüne yakışır derecede heybetli. Umuyoruz önümüzdeki dönemde yerli ve milli yatırımlar daha fazla hız kazanacaktır.