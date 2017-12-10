Tek Bir Aşıyla Ömür Boyu Gripten Korunmak Mümkün mü?

Kış aylarının kara belası olan grip salgını yeniden karşımıza geldi. Bu salgına yakalanmamak için her sene kullanılan grip aşılarını ömür boyu koruyacak şekilde tasarlamak mümkün olur muydu?

Aralık ayı ile birlikte resmi olarak kış sezonuna girmiş bulunmaktayız. 2017’nin yazının çok sıcak olması, bizlere önümüzdeki kışın da aynı oranda soğuk olacağını düşündürtüyor. Peki, bu soğuklara karşı ne kadar hazırız? Bildiğiniz gibi havalar ne zaman soğusa grip salgını, soğuk algınlığı gibi hastalıklar karşımıza çıkıyor. Bu hastalıklar mevsimsel hastalıklar olsa da bazen amacının bir hayli ötesine çıkabiliyor. Bildiğiniz gibi kuş gribi, domuz gribi gibi salgınlar, ülkemiz dahil tüm dünyada uzun süreler boyunca korku salmıştı.

Bu tarz hastalıklardan korunmanın yolları da var. Her sene belki de birden fazla olacak şekilde yaptırdığınız aşılarla bu hastalıklara karşı vücudunuzu daha dirençli hale getirebilirsiniz. Peki, grip salgınları için hayatımızda tek bir aşı yaptırarak korunmak mümkün olur muydu? Gerek zaman gerekse de korku gibi sebepleri göz önünde bulundurarak, hayatımızdan bu aşı olayını son kez yapıp sonra da tamamıyla kurtulmak güzel olmaz mıydı?

Neden her yıl yeni bir grip aşısına ihtiyaç duyuluyor?

Grip salgını gerçekten hızlı bir şekilde değişim gösteriyor. Evrimin bir kanıtı gibi her yıl geçirdiği küçük mutasyonlar yüzünden bilim insanlarını uykusunda rahat bırakmayan grip türleri, haliyle her sene yeni aşıların ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Bunun nasıl işlediğini daha iyi açıklayabiliriz.

Örneğin hem kuş hem de domuz gribi aynı anda tek bir insan veya hayvanın üzerinde enfekte olursa, daha önce mevcut olmayan yepyeni bir grip salgını ortaya çıkabilir. Mesela bir sonraki gribin ismi köpek gribi neden olmasın?

Vücudumuza her gün sayamayacağımız kadar virüs giriyor. Peki, neden en sık rastlanan hastalık grip oluyor? Çünkü gripler bağışıklık sistemimizin dikkatini dağıtıyor. Hemagglutin adı verilen bir protein ile kaplanan grip virüsleri, havadaki hücrelere yapışarak onlarla kaynaşabiliyor.

Yukarıda bahsettiğim sebepler, her sene aşı yapmamızın sebepleri olarak gösteriliyor. Araştırmacılar, her yıl gelecek sezon da olacağına inandıkları üç veya dört grip virüsüne karşı bir aşı geliştiriyorlar. Bu aşıların amacına ulaşması için ise, bölgedeki insan nüfusunun %80-90 oranında bu ilacı alması gerekiyor. Ne yazık ki bu orana ulaşmak şu an için mümkün değil.

Ayrıca bu aşıları yaptırmalarına rağmen grip salgınına yakalanan insanlar var. Dediğimiz gibi bu aşılar en popüler olan salgınlara karşı bağışıklık kazandırıyor. Bu yüzden siz de henüz bilinmeyen veya pek popüler olmayan bir virüs varsa aynı şekilde grip salgınına yakalanabiliyorsunuz.

Tüm griplere karşı bir aşı geliştirmek mümkün mü?

Öncelikle bu durumun çok zor olduğunu belirtmem gerekiyor. Bunu geçtiğimiz takdirde ise, ömür boyu bağışıklık kazanacağımız bir aşı geliştirmek mümkün. Bunun için gribin ilk çıkış noktasını bulmak gerekiyor. Hiç mutasyon geçirmediği dönemde grip salgınının atasal kökenlerini bulabilir ve bunları doğru şekilde değiştirebilirsek grip salgınına karşı bağışıklık kazanabiliriz. Yine de, tarihi binlerce yıl geriye giden bu salgının kökenlerini bulmak sanıldığı kadar kolay değil. Ayrıca bu aşılar tasarlandığında bile virüs bir hamle daha yaparak bu aşıdan da kurtulabilir.

Peki, sizce grip salgını ortadan kaldırılabilir mi? Bu salgının ortadan kaldırılmamasının ardında ne gibi sebepler yatıyor olabilir? Yorumlarınızı bekliyorum.