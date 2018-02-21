Telefonunuzu normal adaptörlerden daha işlevsel ve farklı durumlarda şarj edecek 3 cihaz tanıttık.

Telefonlarınızı nasıl şarj ediyorsunuz? Yüksek ihtimalle prize taktığınız bir adaptör yardımı ile. Bu son derece kolay ve kullanışlı bir şarj etme yöntemi. Peki, akıllı telefonlarınızı farklı şekillerde şarj etmek ister miydiniz? Bugün sizlere, akıllı telefonlarınızı şarj etmek için normal adaptörlerin dışında cihazların da olduğunu gösteren 3 cihaz tanıtacağım. Bu ürünlerden sonra, şarj etmenin daha kullanışlı yolları olduğunu göreceksiniz.

Apple, Samsung gibi üreticilerin sunduğu kablosuz şarjlar biraz pahalı olabiliyor. Bu durum normal olarak insanın sinirini bozabilir. Bugün sizlere sunacağımız kablosuz şarj cihazı ile çok daha uygun bir fiyata kablosuz şarj cihazı edinebileceksiniz.

Hızlı şarj desteği sayesinde hem hızlı hem de pratik olarak şarj edebileceğiniz telefonlarınızı adaptöre bağlama derdinden kurtulmuş olacaksınız. Bu cihazı kullanmak için telefonunuzun kablosuz şarjı desteklemesi gerekiyor. Teknostore sayfasına tıkladığınızda, hangi cihazların kablosuz şarjı desteklediğini öğrenebilirsiniz.

Teknik Özellikleri

DC 5V / 2.0A giriş

10W / 5V / 2.0A çıkış

8mm çalışma mesafesi

Yüksek voltaj koruması

Yüksek akım koruması

Qi ve CE sertifikası

Uzun ve internet erişiminizin olmayacağı bir yolculuğa çıktığınızda yanınızda olmasından çok memnun olacağınız bir cihaz tanıtacağız sizlere. Doğa yürüyüşü yaparken, dinlenirken veya herhangi bir işlem yaparken, kısacası güneşin olduğu herhangi bir yerde bu güneş panellerini kullanarak; telefon, kulaklık gibi tüm teknolojik cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. 2 ve 3 panel olacak şekilde farklı modellerde satışa sunulan ürünün 2 panel versiyonu 14W 2A akım üretirken, 3 panel versiyonu 21W 3A akım gücü üretebiliyor. İki modelde de çift USB çıkışı sunan güneş enerjili şarj aleti, sürekli elektrik sorunu yaşayan insanlar için de güzel bir seçim olabilir.

Teknik Özellikleri

5V / 2A - 5V / 3A Max. Çıkış

14W / 21W

Çift USB çıkışı

Pratigo, aslına bakıldığında prize takılan bir adaptör. Onu farklı kılan şey ise, telefonunuzu şarj ederken kendi içinde yer alan 5000 mAh bataryayı da şarj etmesi olarak gösterilebilir. Elektrik kesildiğinde bile telefonunuzu veya diğer eşyalarınızı şarj etmeye devam eden taşınabilir adaptör, üzerinde bulunan 4 USB çıkışından telefon, tablet, bilgisayar gibi eşyaları şarj etmenizi sağlar.

Teknik Özellikleri