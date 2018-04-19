Telefonlarınızı Yıldırım Gibi Şarj Edecek 5 Şarj Adaptörü

Cihazlarınızı en hızlı şekilde şarj etmenizi sağlayacak, çok kullanışlı 5 şarj adaptörünü listeledik.

Akıllı telefonlarımızı her ne kadar sık sık şarj etmek istemesek de, batarya teknolojisi henüz küçük boyutlarda yüksek kapasiteli enerjiyi depolamaya olanak tanımıyor. Bu yüzden bu konuda yapabileceğimiz en iyi şey, bataryalarımızı en hızlı şekilde doldurmaya çalışmak. Son yıllarda ortaya çıkan hızlı şarj teknolojisi, akıllı telefonları 1-1.5 saatte şarj etmemize olanak tanıyor. Bugün sizlere, telefonunuzun bataryasını yıldırımdan güç alıyormuş gibi dolduracak 5 şarj adaptörü önereceğiz. Bu adaptörleri kullanarak uzun süre bekleme derdinden kurtulabilirsiniz.

Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisine sahip bu adaptör, 3 amper akım ve toplamda 30 Watt güç sunabiliyor. Adaptörün yüksek ısı, yüksek akım ve yüksek voltaj koruma özellikleri bulunuyor. İki cihazı aynı anda şarj etmenize olanak tanıyan adaptör, birden fazla cihaz kullanan kişilerin tercihi olabilir.

Pratigo şarj adaptörü, üzerinde bulunan 4 ayrı USB noktası sayesinde 4 cihazı aynı anda şarj edebilir. 2.1 Amper’e kadar akım verebilen bu cihazın en büyük özelliği, kendi içerisinde bir powerbank’a sahip olmasıdır. 5000 mAh’lik bataryası sayesinde, elektriğe erişiminizin olmadığı yerlerde bile telefon veya diğer cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

UGREEN’in Qualcomm sertifikalı şarj cihazı, tek prizden aldığı güçle 4 ayrı cihazı aynı anda şarj edebiliyor. Üzerindeki yeşil renkli porttan hızlı şarj desteği sunan adaptör, aile boyu şarja ihtiyacı olanlar için kullanılabilir.

Yukarıdaki adaptöre aile boyu dediğimize göre, buna da geniş aileler için geliştirilmiş şarj istasyonu diyebiliriz. 10 cihazı aynı anda şarj edebilmenize olanak tanıyan bu istasyon, normal olarak hızlı şarjı desteklemiyor. UGREEN, daha çok kafe, bar gibi alanlarda müşterilerin telefonlarını şarj etmek için kullanılabilir.

Rock şarj adaptörü sayesinde 3 cihazınızı aynı anda şarj edebilirsiniz. En fazla 3 amper akım sunan adaptör, alev alma gibi sorunlara karşı özel materyal kullanılarak üretilmiştir. Üzerindeki LED ekranı sayesinde aktarılan gücü görebilirsiniz.

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Şarj adaptörlerini kullanabilmek için hızlı şarj destekli bir kabloya ihtiyacınız bulunuyor. Bu konuda Blitzpower’ın örgülü şarj kabloları işinize yarayabilir. Bu kabloların 2.1 Amper’lik akıma kadar destek verdiğini hatırlatalım. Eğer 3 amperlik adaptörler ilginizi çektiyse, buraya tıklayarak kendinize uygun şarj kablosunu satın alabilirsiniz.