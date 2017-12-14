Tesla, opsiyonel olarak sattığı otopilotunda pek çok özellikli koruma sağlıyor. Araba, adeta sensörlerle donatılmış durumda.

Elon Musk her ne kadar yapay zekaların kötülüğünden bahsediyor olsa da, Tesla da bu teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Şirket, araçlarının otopilotta yapabilecekleri şeyleri her geçen gün geliştirerek daha güvenli hale getiriyor.

Tesla’nın otomatik pilot özelliği, sürücüleri yarı özgür bırakarak daha konforlu bir yolculuk sürmelerini sağlıyor. Otopilotun araç üzerinde yapabileceği pek çok şey var. Örneğin aracın hızını ayarlayabilir, şeritleri değiştirebilir ve en önemlisi yalnız başına park edebilir. Araba ile gelmeyen otopilot özelliği, Tesla model arabanız varsa opsiyonel olarak 5.000 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Peki, 5.000 dolar karşılığında sizlere ne gibi kolaylıklar sağlanıyor? Bu yazımızda, çoğunuzun pek bilmediği otopilot özelliğini ve yıllar içindeki gelişimini göstermeye çalışacağım. Bakalım, bu özellik 5.000 doları hak ediyor mu?

Ekim 2016’dan beri Tesla araçlarının etrafında 360 derece görüş açısına sahip 8 adet kamera bulunuyor. Bu kameraların her birinde 250 metre görüş açısı bulunuyor.

12 tane ultrasonik sensör sayesinde araç, en yumuşak nesnelerden en sertlerine kadar her şeyi tanımlayabiliyor.

Radar sistemi sayesinde otomobilin sis, şiddetli yağmur veya toz fırtınası durumunda aracın yolunu bulması ve önünde araba olup olmadığını bilmesi sağlanıyor.

Otoyolda giderken otopilot, aracın hızını etrafındaki trafiğe göre ayarlıyor ve şerit değiştirmeyi bu hızlara göre yapıyor. Hatta gerekirse, otoyollar arasında çıkışlar yapabiliyor.

Otopilot, en karmaşık ve virajlı yollarda bile başarılı bir şekilde çalışmayı sürdürüyor.

Tüm bu başarılı donanımlara rağmen, sürücünün ellerinin direksiyonda olması gerekiyor. Eğer sürücü direksiyonu bırakırsa bir süre sonra araba uygun bir yere çekip park edecektir.

Hedefinize ulaştığınız zaman, girmek istediğiniz otopark noktasını belirleyebilir ve paralel veya dikey olarak bu park alanını kontrol edebilirsiniz.

Aracın dışına çıkarak kendi kendisini park etmesini izleyebilirsiniz.

Elon Musk’a göre araç otopilot modundayken karşısına tekerlekli sandalyede bir insan çıkar ve aniden durması gerekirse, refleksleri insanlardan çok daha keskin olacağı için kaza riski çok daha azdır.

Tüm yeni Tesla araçlarda otopilot için gerekli donanımlar bulunuyor, ancak müşteriler bu donanımları kullanmak için 5000 dolar ödemek zorundalar.

Elon Musk, otopilotun her şeyi devralması için bir kaç yılı olduğunu düşünüyor, ancak bu gerçekleştiğinde devrim niteliğinde bir olay olacaktır. Gelecekte, tamamen birbiriyle bağlantılı araçlar kaza ihtimalini sıfıra indirerek gidebilecekler. Belki de bu yüzden trafik lambalarına bile gerek kalmayacak.