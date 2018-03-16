The Walking Dead Karakteri, Wolverine Rolüne Talip Oldu

Marvel filmlerinin içerisinde bende ayrı bir yeri bulunan X-Men serisi yakın zamanda gelmiş geçmiş en büyük kahramanını kaybetti. Hugh Jackman, geçtiğimiz yıl oynadığı Logan filmiyle, fantastik sinema dünyasının gün batımına doğru koşar adımlarla ilerledi. Jackman'ın artık bir Wolverine olmadığı dünyada en çok merak edilen de yenisinin kim olduğuydu. The Walking Dead oyuncusu Tom Payne, kendisinin harika bir Wolverine olacağını öne sürerek merakları tekrar alevlendirdi.

Wolverine'in en popüler X-Men karakteri olduğu su götürmez bir gerçek. Şüphesiz bu kadar sevilmesinde, en başından beri Hugh Jackman'ın karaktere hayat vermesi de çok etkili oldu. Hollywood aktörlerinin bir türlü yaşlanmayan fiziksel görünümü, Jackman'ın ilerleyen yaşına rağmen hala ilk bölümde olduğu gibi görünmesini sağlarken Wolverine karakterinin de onun suretiyle hafızalarımıza kazınmasına yola açtı. Ancak Jackman'ın Logan filmindeki muhteşem oyunculuğuyla Wolverine'i bırakmasının ardından X-Men sevenler arasında yeni Wolverine tartışmaları da aldı başını gitti. Geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan The Walking Dead aktörü Tom Payne, Hugh Jackman'ın Wolverine karakterine göre çok büyük olduğunun ve kendisinin yeni Wolverine filmi için çok iyi olduğunu öne sürdü.

The Walking Dead'de Paul 'Jesus' Rovia'ya hayat veren Tom Payne, bu açıklamalarıyla çok iyi bir noktaya patmak basıyor. Zira çizgi romanlara bakılırsa Wolverine karakteri oldukça kısa boylu. Hugh Jackman 1.90'a yakın boyuyla karakter için oldukça uzun görünüyordu, çekim ekibi de kamera açılarını ona göre ayarlamıştı. Tom Payne'in kendisi ise 1.70 boylarında ve 1.60'lık Wolverine için boy açısından daha uygun görünüyor.

Tom Payne'ı Wolverine olarak düşünmek tuhaf bir şey, özellikle de The Walking Dead'deki karakterinin pasifist bir yapıda olduğu düşünülürse, ama ilginç bir aday olduğu kesin. Bununla birlikte oyuncunun fiziksel dövüş sahneleri çekebilecek yetenekte olduğu biliniyor. Fiziksel olarak da yeterli miktarda sakala sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu yapısı onun hala çok genç ve bebeksi bir yüzünün olduğunu gizlemiyor.

Disney / Fox anlaşması gerçekleşirse, X-Men ve Wolverine büyük olasılıkla Marvel Sinematik Evreni'ne eniden entegre olacak ve o zaman ekranda yeni bir Wolverine görme ihtimalimiz artacak. Ancak Hugh Jackman hafızalardan asla silinmeyecek. Siz ne düşünüyorsunuz sizce Payne Wolverine için uygun mu?