Toyota, C-HR Ve Prius Araçlarını Geri Çağırıyor!

Toyota, yeni ürettiği C-HR ve 2012-2015 PHEV Prius model araçları üretim hatasından dolayı tüm geri toplayacak.

C-HR model araçlarında bulunan elektronik el freninde bulunan arıza yüzünden Toyota, piyasaya sürüdüğü ve satışını gerçekleştirdiği 28 bin 600 aracın iadesini alacak ve değeri karşılığında ücretsiz değişim sağlayacak. Ayrıca Toyota, sürüş esnasında arızalanabilecek ve güç kaybına neden olabilecek bir sigorta arızası yüzünden, 2012-2015 yılları arasında üretilmiş PHEV Prius model yaklaşık 39 bin 900 aracı da geri alacak.

Toyota C-HR için yayınladığı basın açıklamasında, elektronik park freni (EPB) düzgün çalışmamasından dolayı oluşacak sıkıntılara değindi. Park freninin uygulanmasından sonra, araç freninin devre dışı kalmasına ve kullanılamamasına neden olacak bir hatadan dolayı Toyota, ürettiği araçların tümünü güvenlik standartlarına uymadığı gerekçesiyle toplama kararı aldı. Kararın alınmasında en önemli etken ise elektronik park fren sistemi düzgün çalışmayan araçların, federal güvenlik standartlarına uymaması oldu.

Ayrıca toyota Prius Plug-In Hybrid araçlar için yayınladığı basın açıklamasında, hybrid sistem araçların uzun süre tepe tırmanışı gibi zorlayıcı sürüş koşullarında art arda EV modunda çalıştırıldığında arızalanabilen bir Elektrikli Araç (EV) sigortası içerdiğini ve bu sigortanın arızalanması halinde, uyarı lambaları ve mesajlarının oluşturacağı dikkat kaybı yüzünden araçları geri toplama kararı aldı. Bağzı durumlarda sigorta hatası, hybrid sistem kapanmasına ve motor gücünün kaybedilmesine neden olabilir. Hidrolik direksiyon ve frenleme etkilenmeyecek olsa da yüksek hızlarda sürüş esnasında oluşturacağı motivasyon kaybının kaza riskini büyük ölçüde arttıracağı kararına vardı.

Alınan son kararlardan sonra Toyota’nın prestiji zarar görecek olsa da, araçları toplama kararının uzun vadede firmanın zedelenen prestijini geri kazanmasını sağlayacağını düşünüyorum.