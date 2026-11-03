Renault, Tesla'nın çok satan Model Y aracına rakip olacağı belirtilen yepyeni Megane geliştiriyor.

Fransız otomotiv devi Renault, kompakt ve orta sınıf segmentindeki kartları tamamen yeniden dağıtmaya hazırlanıyor . AutoExpress tarafından yayımlanan dijital tasarım çalışmaları, markanın popüler modeli Megane’ı alışılmış hatchback kalıplarından çıkarıp yüksek yapılı bir crossover-hatchback formuna büründüreceğini gösterdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tasarım detaylarında yeni Clio esintileri taşıyan ince farlar, dar ızgara yapısı ve aerodinamik gövde hatları dikkat çekiyor. Marka, alçak burun ve kısa arka tasarım ile sürtünmeyi en aza indirerek doğrudan Tesla Model Y karşısına dikilmeyi planlıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Neler sunacak?

Yeni nesil Megane'ın teknik altyapısında en çok konuşulacak detayların başında hibrit ve elektrikli güç aktarımının birleşimi geliyor. Modelin hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcılı (REx) versiyonlarla banttan inmesi hedefleniyor. Dört tekerlekten çekiş desteği sunması beklenen saf elektrikli versiyonun yaklaşık 748 kilometre menzil sağlayacağı öne sürülürken, içten yanmalı motorun sadece bataryayı besleyen bir jeneratör rolü üstlendiği REx versiyonunda bu mesafe 1.400 kilometreye kadar tırmanıyor.

Mimarinin temelinde ise Renault'nun "hücreden gövdeye" adını verdiği yeni nesil entegrasyon yatacak. Renault Teknoloji Başkanı Philippe Brunet tarafından paylaşılan bilgilere göre, araçta 90 kWh kapasitenin altında kalan bir LFP batarya paketi görev alacak ve toplam gövde ağırlığı 2 tonun altında tutulacak.

Renault, yeni nesil araçlarında kullanacağı RG EV Medium 2.0 platformunu geleceğin otonom teknolojilerine uygun şekilde ölçeklendiriyor. Çinli otomobil üreticilerinin 2028 dolaylarında Avrupa genelinde Seviye 2++ eller serbest sürüşü standartlaştırma planlarına karşılık Renault da bu altyapıyı desteklemeye hazırlanıyor. Ancak Megane üzerinde sunulacak otonom yeteneklerin nihai seviyesi şimdilik netleşmiş değil. Philippe Brunet, şirketin premium bir marka olmadığını ve her zaman fiyat ile müşteri beklentisi arasındaki dengeyi korumak zorunda olduklarını özellikle vurguluyor.

Modelin kabin çizgileri paylaşılan ilk dijital render çalışmalarında açıkça yer almasa da tasarım dilinin Renault E-Space konseptinden beslenmesi bekleniyor. Ön konsol boyunca uzanacak geniş bir dijital panelin iç mekana hakim olacağı ve sürücünün göz yorgunluğunu düşürmek amacıyla ön cama olabildiğince yakın konumlandırılacağı aktarılıyor. Bu ana panelin hemen yanında dokunmatik bir kontrol ekranı ile gelişmiş sesli komut asistanının yer alacağı belirtiliyor.

Tarihi 1995 yılında Renault 19 bayrağını devralarak başlayan Megane serisi, 2021 yılında Megane E-Tech adımıyla elektrikli dönüşüme katılmıştı. Çok daha geniş bir kitleyi hedefleyen ve Model Y ile rekabeti gözüne kestiren bu yeni neslin 2028 yılında resmen yollara inmesi planlanıyor.