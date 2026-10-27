Fiat Doblo, Opel Combo, Peugeot Rifter Gibi Modellerin Bursa’daki Üretimi Resmen Başladı: 300 Milyon Dolarlık Proje!

4 farklı markanın toplam 5 modelinin Bursa’da üretilmesini sağlayacak Tofaş, Koç ve Stellantis ortaklığının 300 milyon dolarlık K9 projesi seri üretime geçti.

Türk otomotiv sanayisinin önemli aktörlerinden Tofaş, Koç Holding ve Stellantis ortaklığının yeni dönemini simgeleyen stratejik bir adımı gerçeğe dönüştürdü. 2025'te Stellantis ile imzalanan anlaşma kapsamında yürütülen K9 projesi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Tofaş Fabrikası'nda gerçekleştirilen resmi törenle seri üretim fazına geçti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yaklaşık 300 milyon dolar tutarındaki yatırımla kurulan bu yeni hat, Tofaş'ın ticari araç üretimindeki çok markalı yapısını pekiştiriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

4 farklı markadan 5 model üretilecek, 100 bin kapasite olacak

Törendeki en dikkat çekici gelişme ise hafif ticari sınıfın sembol modellerinden Fiat Doblo'nun yeniden Bursa'daki üretim bandından inmesi oldu. İlk defa 2000 yılında Bursa'da üretilmeye başlanan ve üretimi 2023 yılına kadar kesintisiz süren model, Türkiye pazarında 26 yıllık süreçte 600 bin adedin üzerinde satış yakalamıştı. yıllık aradan sonra Bursa'ya dönüş yapan Doblo, K9 projesi kapsamında banttan indirilen ilk ticari araç unvanını aldı.

K9 projesi yalnızca Fiat markasıyla sınırlı kalmıyor. Proje çatısı altında Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Combo, Peugeot Rifter ve Peugeot Partner olmak üzere 4 farklı markanın toplam 5 modeli Bursa'da üretilecek. Bu araçlar hem ticari taşımacılığa hitap eden kargo hem de yolcu taşımacılığına uygun kombi gövde seçenekleriyle banttan çıkacak.

Projenin teknik omurgası çoklu enerji platformuna uygun biçimde kurgulandı. Altyapı, ilerleyen dönemde elektrikli hafif ticari araçlara yönelecek talebin artması durumunda fabrikaya ilave üretim esnekliği sunacak. Yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan K9 projesinde üretilecek araçların yaklaşık yüzde 20'sinin ihraç edilmesi planlanıyor. Ayrıca 2034 yılının son çeyreğine kadar proje genelinde yaklaşık 660 bin adetlik toplam araç üretimi hedefleniyor. Mevcut K0 projesinin yaklaşık 100 bin adetlik tam kapasite üretimiyle K9'un birleşmesi sonucunda, fabrikanın yıllık bitmiş araç üretim hacminin 230-250 bin adet bandına tırmanması öngörülüyor.