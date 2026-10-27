Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Fiat Doblo, Opel Combo, Peugeot Rifter Gibi Modellerin Bursa’daki Üretimi Resmen Başladı: 300 Milyon Dolarlık Proje!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

4 farklı markanın toplam 5 modelinin Bursa’da üretilmesini sağlayacak Tofaş, Koç ve Stellantis ortaklığının 300 milyon dolarlık K9 projesi seri üretime geçti.

Fiat Doblo, Opel Combo, Peugeot Rifter Gibi Modellerin Bursa’daki Üretimi Resmen Başladı: 300 Milyon Dolarlık Proje!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türk otomotiv sanayisinin önemli aktörlerinden Tofaş, Koç Holding ve Stellantis ortaklığının yeni dönemini simgeleyen stratejik bir adımı gerçeğe dönüştürdü. 2025'te Stellantis ile imzalanan anlaşma kapsamında yürütülen K9 projesi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Tofaş Fabrikası'nda gerçekleştirilen resmi törenle seri üretim fazına geçti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yaklaşık 300 milyon dolar tutarındaki yatırımla kurulan bu yeni hat, Tofaş'ın ticari araç üretimindeki çok markalı yapısını pekiştiriyor.

İçerikten Görseller

Fiat Doblo, Opel Combo, Peugeot Rifter Gibi Modellerin Bursa’daki Üretimi Resmen Başladı: 300 Milyon Dolarlık Proje!
tofic

4 farklı markadan 5 model üretilecek, 100 bin kapasite olacak

tofic

Törendeki en dikkat çekici gelişme ise hafif ticari sınıfın sembol modellerinden Fiat Doblo'nun yeniden Bursa'daki üretim bandından inmesi oldu. İlk defa 2000 yılında Bursa'da üretilmeye başlanan ve üretimi 2023 yılına kadar kesintisiz süren model, Türkiye pazarında 26 yıllık süreçte 600 bin adedin üzerinde satış yakalamıştı. yıllık aradan sonra Bursa'ya dönüş yapan Doblo, K9 projesi kapsamında banttan indirilen ilk ticari araç unvanını aldı.

K9 projesi yalnızca Fiat markasıyla sınırlı kalmıyor. Proje çatısı altında Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Combo, Peugeot Rifter ve Peugeot Partner olmak üzere 4 farklı markanın toplam 5 modeli Bursa'da üretilecek. Bu araçlar hem ticari taşımacılığa hitap eden kargo hem de yolcu taşımacılığına uygun kombi gövde seçenekleriyle banttan çıkacak.

Projenin teknik omurgası çoklu enerji platformuna uygun biçimde kurgulandı. Altyapı, ilerleyen dönemde elektrikli hafif ticari araçlara yönelecek talebin artması durumunda fabrikaya ilave üretim esnekliği sunacak. Yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan K9 projesinde üretilecek araçların yaklaşık yüzde 20'sinin ihraç edilmesi planlanıyor. Ayrıca 2034 yılının son çeyreğine kadar proje genelinde yaklaşık 660 bin adetlik toplam araç üretimi hedefleniyor. Mevcut K0 projesinin yaklaşık 100 bin adetlik tam kapasite üretimiyle K9'un birleşmesi sonucunda, fabrikanın yıllık bitmiş araç üretim hacminin 230-250 bin adet bandına tırmanması öngörülüyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Bijon Sayısı Neden Bazı Arabalarda 4, Bazılarında 5 veya 6?

Bijon Sayısı Neden Bazı Arabalarda 4, Bazılarında 5 veya 6?

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Yenilenen Chery Tiggo 7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Yenilenen Chery Tiggo 7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Togg T10F 4More İçin Tasarım Odaklı Özel Kehribar Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Togg T10F 4More İçin Tasarım Odaklı Özel Kehribar Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Araba Peugeot Citroen Fiat

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
King Arthur 5 saat önce
Umuyorum ki Stellantis Made in EU yerine Turkiye'nin içinde olduğu Made with EU diye bir program kabul edilsin diye EU üzerinde girişimlerde bulunuyordur.
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

TOD Üzerinden Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

TOD Üzerinden Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, Otomatik Vitesi Sağlam Olan 5 Model

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, Otomatik Vitesi Sağlam Olan 5 Model

Avengers: Doomsday’den Yepyeni Tanıtım Fragmanı Geldi [Video]

Avengers: Doomsday’den Yepyeni Tanıtım Fragmanı Geldi [Video]

Yenilenen Chery Tiggo 7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Yenilenen Chery Tiggo 7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Togg T10F 4More İçin Tasarım Odaklı Özel Kehribar Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Togg T10F 4More İçin Tasarım Odaklı Özel Kehribar Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com