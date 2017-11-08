ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginlik sürekli tırmanıyor. Asya ziyaretlerini sürdüren Trump Güney Kore’nin başkenti Seul’den sınır komşusu ve baş düşmanı Kuzey Kore’ye sert uyarılarda bulundu ve ülkeyi cehennem olarak tanımladı.

Kuzey Kore ve çılgın lideri Kim Jong-un’un söylemleri, ABD’nin tartışmalı bir seçimle başkanı seçilen Donald Trump’ı kızdırmaya devam ediyor. Güney Kore Ulusal meclisine bir ziyarette bulunan Trump gene Kuzey Kore’ye ateş püskürdü ve tehdit niteliğine varan ağır eleştirilerde bulundu.

Pyongyang yönetimine “Bizi hafife alıp sınamaya kalkmayın.” uyarısında bulunan başkan, bir diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore için, "O kadar kasvetli bir durumdalar ki hükümet çalışanları bile ülkeyi terk edip yurtdışında köle olarak çalışmaya razı oluyorlar.” eleştirisinde de bulundu.

"Birlikte, özgür bir Kore'yi, güvenli bir yarımadayı ve bir kez daha bir araya gelen aileleri hayal ediyoruz!"

Ardından sözlerini daha da sertleştiren ABD başkanı “Orası kimsenin yaşamak istemediği bir cehennem. Kuzey Kore halkı, zalim diktatörlük yüzünden açlıktan ve yoksulluktan ölüyor.” ifadelerini kullandı. Pyongyang yönetimini, güç gösterisi ve tehditlerle barış sağlamaya çalışmakla suçladı.

“Biz bekledikçe seçenekler azalıyor.”

Kim Jong-un emriyle gerçekleştirilen nükleer ve balistik füze testlerini de gündemine alan Trump, Kuzey Kore yönetiminin iç karışıklıkları ve rahatsızlıkları görmezden gelerek, yurt dışındaki sürtüşmelerle örtbas etmeye çalıştığını söyledi. Sözlerine “Bizi hafife almayın ve sınamayın.” şeklinde devam edince, iki ülke arasındaki tansiyonun hala düşmediği anlaşılıyor.

Güney Kore ve Kuzey Kore hattındaki gerginlikte ABD’nin tarafı elbette Güney’den yana oluyor. Hatta Trump, Kim rejiminin fantezi dünyasını yıkmak için en güçlü adayın Güney Kore olduğunu vurguluyor.

Trump, “Biz bekledikçe tehlike daha çok büyüyor ve seçenekler ise azalıyor" diye konuştu.

Son 25 yıldır Güney Kore'ye resmi ziyaret düzenleyen ilk ABD Başkanı olan Trump, programına dün ABD'nin yurtdışındaki en büyük askeri üssü olan Camp Humpshrey'i ziyaret etmişti

