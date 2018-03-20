Trump, Venezuela Kripto Paralarının Kullanımını Yasakladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın ürettiği Petro adı verilen petrol destekli dijital paranın alınmasını ve ticaretinin yapılmasını kesin bir şekilde yasakladı.

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, Venezuela menşeli dijital para birimlerinin kullanımını yasakladı. Söz konusu yasağa ait duyuru Beyaz Saray’dan yapıldı. Konu ile ilgili olarak Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e, yürütme emrini uygulaması için gerekli olan her türlü yetki verildi.

Güney Amerika ülkesi, hiperenflasyon ve nakit sıkıntısı nedeniyle son zamanlarda sıkıntılı dönemler geçiriyor. Para birimi hızla değer kaybediyor ve bu durum nedeniyle Venezuela vatandaşları yiyecek ve ilaç sıkıntısı çekiyordu. Hal böyle olunca Başkan Nicolas Maduro, başarısız ekonomiyi canlandırmak ve uluslararası finansmanı artırmak amacıyla geçen ay Petro adı verilen petrol destekli bir dijital para üretme girişiminde bulundu.

Donald Trump, Beyaz Saraydan yapmış olduğu açıklamalarda, Venezuela Devlet Başkanı’nın söz konusu ambargo ve engellemelere karşı delme girişiminde bulunduğunu ve bununla ilgili olarak da 9 Ocak 2018 tarihinde dijital para çıkardığını, bu para biriminin ise ABD’de yasaklandığını açıkladı.

Hazine Bakanı Mnuchin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Başkan Maduro Venezuela ekonomisini kırdı ve insani bir krizi teşvik etti.” dedi. Durum karşısında geçtiğimiz aylarda 39 milyona yakın üretim yapan Venezuela’nın ne yapacağı ise merak konusu. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Durum söylendiği gibi kriz yaratabilir mi?