Tüm iPhone X Telefonlar Eşit Şekilde Üretilmedi

Apple, iPhone X’ların arasındaki gizli farktan hiç bahsetmedi.

iPhone X alırken belirleyebileceğimiz seçenekler sadece renk ve depolama alanı değil. Yeni yapılan bir araştırmanın sonuçlarına bakarak LTE ( yüksek hızlı kablosuz veri aktarma ) hızınızı da seçebilirsiniz. Apple hücresel radyo ihtiyacını, Qualcomm ve Intel olmak üzere iki farklı tedarikçiden karşılıyor.

Kullanıcılar telefonlarının hangi tip donanıma sahip olduğunu öğrenmek için seri kodları ile arama yapabilir. Örneğin, iPhone X A1865, Qualcomm'un radyo donanımını kullanıyor. ABD'de Verizon, Sprint veya US Cellular'ın yanı sıra Çin, Avustralya, Hindistan'da da satın aldıysanız satın alacağınız cihaz. Bununla birlikte, iPhone X A1901, Intel'in radyo donanımı kullanıyor ve AT & T ve T-Mobile tarafından ABD'de ve çoğu ülkede uluslararası olarak satılıyor.

Aynı ücret karşılığında alınan bu telefonlar içerisindeki özellik farkı moralleri bozsa da iPhone tarafından yapılan karşılaştırmada iPhone 7 Plus’ta olduğu kadar fark bulunmuyor. Kablosuz veri alma hızı olarak bakıldığında Qualcomm ciddi bir üstünlük sahibi, 93 saniyeye ile 120 saniye’lik bir fark var. Bununla birlikte Qualcomm modemi Intel'in modeminden 3 te 2 lik daha yüksek bir hız gösterdi.