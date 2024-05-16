A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Hoover Çamaşır Kurutma Makinesini sizler için araştırdık.

A101 Aldın Aldın Kataloğunda dikkatleri üzerine çeken ürünlerin başında gelen Hoover H-DRY 300 LITE Çamaşır Kurutma Makinesi uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi alınır mı? Gelin hep birlikte bakalım.

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Hoover kurutma makinesi, çeşitli işlevsel programlar ve koku giderme özelliği ile öne çıkıyor.

Hoover'un yünlüler, sentetikler, beyazlar gibi farklı kumaş türleri için özel olarak tasarlanmış programları, giysilerinizin özelliklerine uygun şekilde temizlenmesini ve bakımını yapıyor. Koku giderme özelliği ise kumaşlara sinen kötü kokuları etkili bir şekilde gideriyor ve kıyafetlerin kurutma makinesinden tertemiz bir koku ile çıkmasını sağlıyor.

Ayrıca, hızlı programlar sayesinde, 20 dakikada giysilerinizi makineden alabilirsiniz. Bu da işlevselliği artırır ve zaman tasarrufu sağlar.

10 kg kurutma kapasitesi

Hoover'un geniş alan sağlayan 10 kg kurutma kapasitesi daha fazla giysiye daha fazla alan sağlayarak çamaşırlarınızı daha etkili bir şekilde kurutmanıza olanak tanıyor. Tamburun yuvarlanış şekli, giysileri güçlü mekanik titreşimlerden koruyarak aynı zamanda hassas bir şekilde hareket ettiriyor. Bu, giysilerin liflerinin zarar görmemesini sağlıyor ve giysilerin uzun ömürlü olmasına yardımcı oluyor.

One Touch(NFC) ilave program ve performans yönetimi

One Touch özelliği sayesinde, Hoover kurutma makinesinin kullanımı daha kolay ve pratik hale geliyor. Uygulama ile direkt cep telefonunuzdan kurutma programlarını seçebilir, başlatabilir ve durdurabilirsiniz. Ayrıca, makinenin performansını izleyebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz.

Giysilerinizi hem kurutuyor hem koruyor

Giysilerinizin liflerine zarar vermeden ana alerjenleri nötralize etmek ve ev tozu akarları, evcil hayvan tüyleri, polenler ve toz deterjan artıklarından kurtulmak için özel bir sistem kullanması bu kurutma makinesinde öne çıkan yönlerden biri. Bu sistem, kontrollü sıcaklıkları, zamanı ve hareketleri birleştirerek giysilerinizi hijyenik hale getiriyor, böylece giysileriniz en iyi şekilde temizleniyor ve sağlığınızı korumanıza yardımcı oluyor.

Woolmark Apparel Care özelliğine sahip olan Hoover kurutma makinesi, yün kurutmak için özel olarak tasarlanmış bir programa sahip ve bu sayede yünlü çamaşırlarınızı güvenle kurutabiliyorsunuz. Dünyaca ünlü Woolmark Company tarafından onaylanmış olan bu özel program, "makinede kurutulabilir" etiketi taşıyan yünlü giysilerinizi güvenle kurutmanızı sağlıyor.

Hoover H-DRY 300 LITE Teknik Özellikleri:

Bağlantı: (NFC)

Kapasite (kg): 10 kg

IoT Uygulaması: Wizard

Tambur malzemesi: Galvaniz

Tambur hacmi (l): 125 L

Su tankı pozisyonu: Bottom tank

Elektronik: Digit

Elektronik Nem Sensörü: Evet

Su tahliyesi borusu: Evet

Kondenser kurutma makinesi

Voltaj (V): 220-240 V

Ayarlanabilir ayak: Evet

Fiş tipi: Schuko

Woolmark: Evet

Program sayısı: 15+1

Gecikmeli başlatma seçeneği: Evet (24 saate kadar)

Program sonu uyarısı: Evet

Enerji verimlilik sınıfı: B

Yıllık Enerji Tüketimi (kWh): 671 kWh

Yoğuşma verimlilik sınıfı: C

Enerji tüketimi elektrik kurutma makinesi, tam yük - YENİ (2010/30: 5,7

Enerji tüketimi elektrik kurutma makinesi, kısmi yük - YENİ (2010: 3,01

3 yıl garantili

Üretim Yeri: Türkiye

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