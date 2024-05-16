Lionsgate, John Wick evrenine yepyeni bir film daha ekleyecek projeye onay verdi. Dördüncü filmin sonrasında geçecek yapım, "Caine" karakterine odaklanacak.

İlk olarak 2014 yılında hayatımıza giren John Wick serisi, kısa sürede tarihin en çok sevilen aksiyon serilerinden biri olmayı başarmıştı. Şimdiye kadar 4 ana film görmüştük. Bunun yanı sıra The Continental isimli bir Prime Video dizisi de gelmişti. Ayrıca Ana de Armas başrollü Ballerina isimli bir spin-off film de yoldaydı. Yani anlayacağınız John Wick evreni iyice genişliyordu.

Şimdi ise aynı evrende geçecek yepyeni bir projenin daha geleceği duyuruldu. Sevilen bir karakteri konu edinecek filmden ilk detaylar geldi.

Caine karakterini anlatan film geliyor

Lionsgate’in yeşil ışık yaktığı yeni film, John Wick: Chapter 4’te karşımıza çıkan ve Donnie Yen’in hayat verdiği “Caine” karakterini konu edinecek. Kör olmasına rağmen çok yetenekli ve tehlikeli bir suikastçı olarak nitelendirilen Caine, filmde eski dostu John Wick’i öldürmekle görevlendiriliyordu. Yen, rolüne geri dönecek.

Caine’i konu edinecek film hakkında çok fazla detay bulunmasa da bazı küçük bilgiler var. Yapım, John Wick 4’ün sonrasında geçecek ve Caine’in neler yaşadığını merkezine alacak. Son filmin sonunda kendisinin yeniden emekli olduğunu ve kızının yanına gittiğini görmüştük. Ancak en sonda Caine’in öldürdüğü babasının intikamını almayı amaçlayan Akira karakteri karşısına çıkmıştı. Aslında bu kısımdan bu karaktere odaklanan bir film geleceğini sinyalleri verilmişti.

Yeni filmin senaryosunu The Umbrella Academy’de de görev alan Robert Askins kaleme alacak. Filmin çekimlerinin 2025’te Hong Kong’da başlaması planlanıyor. Vizyon tarihi konusunda ise henüz bir bilgi yok.