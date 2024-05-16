iPhone 16 Pro Max'e ait maket görüntüler paylaşıldı. Bu maket, telefonun boyutunun iPhone 15 Pro Max'e kıyasla ne kadar büyüyeceğini gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ayında piyasaya sürmesini beklediğimiz iPhone 16 Pro Max, yeni bir sızıntı ile karşımızda. Telefon için oluşturulan bir maket, iPhone 16 Pro Max ile iPhone 15 Pro Max arasındaki boyut farkını gözler önüne seriyor.

Aslına bakacak olursak Apple'ın iPhone 16 serisinde ekran boyutlarını değiştireceğini çok önceden öğrendik. Yaşanan son sızıntı, bu değişikliğin son kullanıcı gözündeki etkisini ortaya koyuyor. Ancak bu noktada büyük bir boyut farkı beklemeyin. Zira telefon, o kadar da büyümeyecek.

iPhone 16 Pro Max ile iPhone 15 Pro Max'in yan yana getirildiği o görüntüler:

Paylaşılan görseller, iPhone 16 Pro Max'in uzunluğunun, iPhone 15 Pro Max'ten gözle görülür seviyede yüksek olacağını ortaya koyuyor. Genişlikte ise çok ufak, hatta ilk bakışta anlaşılmayan bir büyüme olacak.

iPhone 15 Pro Max'te 6.7 inç boyutlu bir ekran bulunuyor. Bu ekran, iPhone 16 Pro Max'te 6.9 inç olarak büyütülecek. Yani sadece 0.2 inç'lik bir büyümeden bahsediyoruz. Bu küçük boyut değişimi, son kullanıcı deneyimi açısından önemli bir farklılık sunmayacaktır. Ancak telefonu eline alan bir kullanıcı, iPhone 16 Pro Max'in biraz daha büyük olduğunu rahatlıkla hissedecek.