Turkcell'in İnternet Şebekesi Çöktü!

Turkcell'in internet şebekesine Türkiye genelinde erişilemiyor.

Ülkemizin en büyük internet sağlayıcılarından Turkcell’de sebebi açıklanmayan bir internet kesintisi yaşanıyor. Hem mobil hem de Wi-Fi üzerinde yaşanan internet erişim sorunu Twitter’daki Turkcell kullanıcılarını ayağa kaldırırken, Tuckcell müşteri hizmetlerine bağlanmaya çalışan binlerce kişi de hüsranla karşılaştı.

Geçici olarak servis dışı olan müşteri hizmetlerinden dolayı Turkcell’den kesin bilgi almak güç, ancak internette yükselen sesler internet bağlantısının Türkiye genelinde kesildiğini doğruluyor.

Eğer siz de evde veya mobilde Turkcell kullanıyorsanız, internet erişiminizin ne durumda olduğunu bizlere iletebilirsiniz. Turkcell’den bir açıklama geldiğinde sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Turkcell’in internet erişimine tepki olarak paylaşılan Twitter yorumlarından bağzıları;

Güncelleme Notu: Şu anda bir çok kullanıcıda internet geri gelmiş gibi gözüküyor. Ancak yine de sorun yaşamaya devam ediyorsanız yorumlarda lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.