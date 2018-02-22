Türkiye'ye Giriş Yapan Honor'un Yeni Cihazı Sızdırıldı!

Huawei’nin yan kuruluşu olan fiyat performans cihazı üreticisi Honor, kısa bir süre önce resmen Türkiye’ye giriş yaptığını açıklamıştı. Firmanın yeni gözdesi olacak Honor 7C’nin ve Huawei’nin orta sınıf cihazı Enjoy 8’in görselleri Asya medyasına sızdı.

Asya pazarından büyük hızla çıkıp dünyaya açılan Huawei’nin orta seviye cihazları da kendi klasmanında rakiplere kafa tutuyor. Huawei’nin son iki yıldır amiral gemisi yarışındaki yüksek fiyat ve performans sahibi cihazları, daha uygun fiyatlı cihazlar üretmesi için şirketi teşvik ediyor. Şirket, her ne kadar ABD pazarındaki operatörlerden darbe yese de dünya pazarlarındaki yükselişini sürdürüyor.

Asya’da büyük satış başarıları elde eden yan şirketi Honor ise kısa süre önce ülkemize giriş yaptığını duyurmuştu. Şimdi ise hem Huawei’nin hem de Honor’un birbirlerine çok benzeyen iki cihazına ait teknik özellikler ortaya çıktı.

Huawei Enjoy 8:

Honor 7C:

Çin’in lisans kuruluşu olan TENAA tarafından lisanslanan bu cihazlar, Huawei’nin farlı pazarlarda Honor aracılığıyla ön plana çıkacağının da bir işareti olabilir. Zira ana firma tarafından üretilen cihazların fiyatlarını düşürmek bir itibar kaybına yol açacağından şirket, Honor etiketiyle bütçe dostu bir imaj çizmek istiyor.

Honor 7C ve Huawei Enjoy 8 Teknik Özellikleri:

5,99 inç, 1440 x 720 piksel, 18:9 oranlı FullView 2.5D eğimli cam ekran

1.4GHz / 1.8GHz Octa-Core işlemci

3GB / 4GB RAM, 32GB / 64GB dahili bellek

microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir hafıza

Android 8.0 (Oreo)

Çift SIM kart

LED flaşlı 13MP arka kamera, ikincil olarak 2MP sensör

8MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 158.3 × 76.7 × 7.8 mm

Ağırlık: 164g / 153g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.2, GPS

2900mAh yerleşik batarya

Honor 7C siyah, altın ve mavi renklerle geleceği ve Huawei Enjoy 8'in bu renklere ek olarak altın gül rengine de sahip olacağı söyleniyor. Fiyatların netleşmesi için biraz daha beklemekte fayda var.