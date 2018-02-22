Türkiye'ye Giriş Yapan Honor'un Yeni Cihazı Sızdırıldı!

Asya pazarından büyük hızla çıkıp dünyaya açılan Huawei’nin orta seviye cihazları da kendi klasmanında rakiplere kafa tutuyor. Huawei’nin son iki yıldır amiral gemisi yarışındaki yüksek fiyat ve performans sahibi cihazları, daha uygun fiyatlı cihazlar üretmesi için şirketi teşvik ediyor. Şirket, her ne kadar ABD pazarındaki operatörlerden darbe yese de dünya pazarlarındaki yükselişini sürdürüyor.
Asya’da büyük satış başarıları elde eden yan şirketi Honor ise kısa süre önce ülkemize giriş yaptığını duyurmuştu. Şimdi ise hem Huawei’nin hem de Honor’un birbirlerine çok benzeyen iki cihazına ait teknik özellikler ortaya çıktı.
Huawei Enjoy 8:
Honor 7C:
Çin’in lisans kuruluşu olan TENAA tarafından lisanslanan bu cihazlar, Huawei’nin farlı pazarlarda Honor aracılığıyla ön plana çıkacağının da bir işareti olabilir. Zira ana firma tarafından üretilen cihazların fiyatlarını düşürmek bir itibar kaybına yol açacağından şirket, Honor etiketiyle bütçe dostu bir imaj çizmek istiyor.
Honor 7C ve Huawei Enjoy 8 Teknik Özellikleri:
- 5,99 inç, 1440 x 720 piksel, 18:9 oranlı FullView 2.5D eğimli cam ekran
- 1.4GHz / 1.8GHz Octa-Core işlemci
- 3GB / 4GB RAM, 32GB / 64GB dahili bellek
- microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir hafıza
- Android 8.0 (Oreo)
- Çift SIM kart
- LED flaşlı 13MP arka kamera, ikincil olarak 2MP sensör
- 8MP ön kamera
- Parmak izi sensörü
- Boyutlar: 158.3 × 76.7 × 7.8 mm
- Ağırlık: 164g / 153g
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.2, GPS
- 2900mAh yerleşik batarya
Honor 7C siyah, altın ve mavi renklerle geleceği ve Huawei Enjoy 8'in bu renklere ek olarak altın gül rengine de sahip olacağı söyleniyor. Fiyatların netleşmesi için biraz daha beklemekte fayda var.