Twitter Aramalarında da Emoji Dönemi Başladı!
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Twitter Aramalarında da Emoji Dönemi Başladı!
Emojiler, evrensel bir dil olma yolunda hızla ilerliyorlar. Hemen hemen her sosyal medya platformunda karşımıza çıkan; küçük duygu, düşünce ifadeleri artık Twitter'da arama yapılırken de kullanılabilecekler, sanki tek ihtiyacımız olan şey buymuş gibi!

Emojilerin ne anlama geldiğini açıklayan site "Emojipedia", artık Twitter'da da emoji kullanabileceğimizi açıkladı.  Site yeniliği Twitter adresinden "Twitter artık aramalarda da emojileri desteklemekte. Bazı sebeplerden ötürü aramalarında faks makinesi emojisi kullanan insanlar var" şeklinde duyurdu.
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Emojiler Dil Oluyor!

Emojilerle yaptığınız aramalarda karşınıza herhangi bir şey çıkabilmekte. Örneğin mor tişört ve top emojisi ile yaptığınız arama, karşınıza bunu çıkarabiliyor:

Ya da deve emojisi bunu:

 

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Kaynak : https://thenextweb.com/apps/2017/04/28/twitter-now-supports-emoji-search-absolutely-needed/?amp=1
Etiketler: twitter, emoji, emojipedia
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