Twitter Aramalarında da Emoji Dönemi Başladı!

Emojilerin ne anlama geldiğini açıklayan site "Emojipedia", artık Twitter'da da emoji kullanabileceğimizi açıkladı. Site yeniliği Twitter adresinden "Twitter artık aramalarda da emojileri desteklemekte. Bazı sebeplerden ötürü aramalarında faks makinesi emojisi kullanan insanlar var" şeklinde duyurdu.
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Emojiler Dil Oluyor!
Emojilerle yaptığınız aramalarda karşınıza herhangi bir şey çıkabilmekte. Örneğin mor tişört ve top emojisi ile yaptığınız arama, karşınıza bunu çıkarabiliyor:
Ya da deve emojisi bunu: