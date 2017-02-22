Ünlü Filmlerin En Çok Dondurulan 12 Sahnesi!

Filmlerin bazı sahneleri, kafamızı karıştıran anlar içerir. Bu anları açığa çıkarıp merakımızı gidermek için de durdur tuşuna basarız. İşte sinema tarihinde en çok durdurulan 10 filmin 10 sahnesi!

Bazı filmler, içlerinde barındırdıkları sahnelerle kendisini dondurmaya zorlarlar. Çünkü bazı sahneler insanların kafasını karıştırmanın yanında, çekim hataları ve hatta filmdeki bazı merak uyandırıcı kısımlarla insanları kendine çeker. Bırakın internette video izlemeyi; DVD’lerden bile önce VHS’ler varken görüntüler net değildi ve belli bir anı net yakalamak için izleyiciler, film kadar vakit harcayabiliyorlardı. İşte 10 film ve 10 dondurulma anı!

1-Amerikan Malı

Iron Man’in birinci filminde, bu sahnede arka plandaki mavi-beyaz-kırmızı daireyi görüyor musunuz? İşte bu, Kaptan Amerika’nın kalkanının prototipi.

2-Margarita Dünyası

Jurrasic World’de herkes dinozorlardan kaçarken, bu adam içmekte olduğu margaritaları da kurtarmaya çalışıyor.

3-Gerçek Bir “Trooper”

Star Wars serisinin Yeni Bir Umut filminde başını kapıya çarpan Stormtrooper’ı hatırlarsınız. Bu belki de sinema tarihinin en çok dondurulan sahnelerden biri. George Lucas da durumu kabullenmiş ve yeni çıkan çizgi romanlara benzer sahneler eklemiş.

4-Sübliminal Terör

Şeytan filminde, kurbanın içine giren Pazuzu isimli şeytanın yüzü birkaç saniye görünüyor. Ancak görebilmek için doğru anı bulup pause düğmesine basmalısınız. Eğer durduramazsanız meraklanmayın, sübliminal olarak zihninize kazınacak.

5-Hacker Angelina

Hackers, zamanının kült filmlerinden. Anjelina Jolie’nin gençlik filmlerinden biri olan bu filmde, bir sahnede oyuncunun ceketi açılıyor. Bu sahne de çok durdurulan bir sahne.

6-İçgüdü İle Filmi Durdurma

Temel İçgüdü filmi, bir cinayet öyküsü. Sharon Stone’nin oynadığı filmde, polis tarafından sorgulandığı bu sahne belki de sinema tarihinin en çok durdurulan sahnesi.

7-İlk Önce Kim Vurdu?

Sayısız Star Wars hayranı Han Solo’nun çatışmaya girdiği bu sahnede ilk önce kimin ateş ettiği hakkında hala tartışıyor. Konuyla ilgili bir sürü teori varken bu sahne, belki de Star Wars serisinin en çok durdurulan sahnesi.

8-Psikopatın Kurukafası

Psycho filminin son sahnesinde, baş kahramanlardan piskopat Norman Bates’in yüzünde bir kuru kafa görüyoruz. Tabii bu saniyelik bir şey. Birçok kişi filmi defalarca durdurarak, durumu anlamaya çalıştılar.

9-Dövüş Kulübü’ndeki Fark Edilmeyen Ayrıntılar

Brad Pitt’in karakteri Tyler Durden, filmde birçok defa arka planda görünüyor. Bu muhtemelen ilk defa izlerken fark etmeyeceğiniz bir ayrıntı. Ancak ikinci defa izlerseniz, kesinlikle birçok yerinde duduracaksınız.

10-Sıcak Geçen Amerikan Yazı

Wet Hot American Summer filmi, 2001 yılının filmiydi. O dönemde birçok kişi, bu sahneyi defalarca durdurduğunu ifade etmiştir. İnternette hala bile bu sahne hakkında birçok yorum var.