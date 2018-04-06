'Virgin Galactic' Test Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

İngiliz iş adamı Richard Branson’un sahibi olduğu Virgin Galactic Yolcu Gemisi, Sierra Neveda dağlarındaki test uçuşunu başarı ile tamamladı.

Virgin Galactic firması, hatırlarsanız 2014 yılında meydana gelen kazada SpaceShipTwo isimli uzay aracını ve bir pilotunu kaybetmişti. Olayın ardından Federal Havacılık Kurulu tarafından işletme lisansı alınan Virgin Galactic, çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Bu bağlamda gökyüzüne çıkarılan yeni SpaceShipTwo VSS Unity, 30 saniyede 1.87 süpersonik hıza çıkarak başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.

Bir süredir uzay turizmi adına önemli girişimlerde bulunan Virgin Galactic, uzun vadede 250 bin dolar karşılığında temel eğitim sürecinden geçirdiği yolcularını uzaya geziye çıkarabilecek. 6 kişilik kapasitesi olan uzay gemisi için daha şimdiden 7000 kişi kayıt yaptırmış durumda.

Üretici Richard Branson’un yaptığı açıklamaya göre, her şey yolunda giderse 2018’in ortalarında uzay turizmine başlanabilecek ve tahmin edersiniz ki ilk müşterilerden biri de Branson olacak. Açıklandığı kadarıyla SpaceShipTwo VSS Unity, 100 kilometre yükselerek yolcularına dört dakikalık bir yerçekimsiz ortam deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Büyük talep gören projenin ilgi çekici detayları ise uzay turizminin başlaması sonrası ortaya çıkacaktır. Dünya tarihinde bir ilke imza atacak proje ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Siz de uzay turizmi için kayıt yaptırmak ister miydiniz?