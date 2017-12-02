Voyager 1'in İticileri 37 Yıl Sonra Ateşlendi!

Geçtiğimiz aylarda 40. yılını kutlayan Voyager 1 uydusunun yedek iticileri, 37 yıl sonra ilk kez kullanıldı.

On yıllardır uzayda tek başına yolculuk yapan ve bize komşularımızı bulabilme ihtimali veren Voyager 1 uydusu geçtiğimiz aylarda 40. yaş gününü kutladı. 5 Eylül 1977 yılında fırlatılan araç, yeni ufuklar keşfetmek için durmadan gidiyor ve yaşına rağmen oldukça iyi işler çıkartıyor. Son olarak Uranüs ve Neptün gibi uzak gezegenlerden bilgiler veren Voyager şimdilerde yıldızlararası bir yolcu konumunda bulunuyor. Bunun yanında hemen belirtelim Voyager asla bir keşif uydusu olmadı o üzerinde taşıdığı altın plakla bizim bir nevi elçimiz oldu.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuarındaki bir grup mühendis, geçtiğimiz günlerde Voyager'in iticilerinde bir düşüş olduğunu farkettiler. Bu durum Voyager'in istenmeyen bir yöne doğru gitmesine sebep olabilirdi. Neyseki, bu işi düzeltmenin bir yolu vardı ancak sorunları da beraberinde getiriyordu. Mühendisler tarafından tasarlanan yedek iticiler en son 1980 yılında çalışmıştı.

Bu hareketsiz iticileri yeniden canlandırmak için ekip orijinal Voyager dokümantasyonuna geri dönmek zorunda kaldı. Kodları inceleyen ekip son olarak 28 Kasım tarihinde iticileri çalıştırmak için bir sinyal gönderdi. Radyo dalgalarının 13 milyar mil uzakta bulunan Voyager'e ulaşmaları 19 saat 35 dakika sürdü ve sonuç olumlu oldu. Yedek iticiler devreye girmişti.