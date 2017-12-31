Washington Dağındaki Gelmiş Geçmiş En Şiddetli Soğuk

İnsanoğlu zaman içerisinde dondurucu soğuklarla çok kez karşı karşıya geldi ama böylesini hiç görmemiş olabilirsiniz. Washington Dağı'ndaki Gözlem Evi inanılmaz bir soğukla karşı karşıya...

Amerika'nın özellikle doğudaki eyaletleri, yılın bir çok ayında abartılı soğuklarla karşı karşıya kalıyor. Ancak bu kez bu dondurucu soğuklar, Minnesota ve Dakota gibi buna alışık olan yerleri değil, rüyalar ülkesinin başkenti; Washington'u vurmuş durumda... Washington Dağı - Gözlem Evi araştırmacıları, geçtiğimiz Perşembe, Amerika tarihinin en soğuk hava koşullarını belgelemişler ve hemen aşağıdan sizin de görebileceğiniz gibi, çok soğuk.

Washington Dağı 1900 metreden biraz daha yüksek bir dağ ve eğer açık bir havada çevreye bakarsanız, 210 kilometreye yakın bir alanı çıplak gözle görebiliyosunuz. Sırf buradaki hava koşullarını gözlemlemek için gönüllü bir biçimde çalışan araştırmacılar, Perşembe günü öyle görüntüler kaydetti ki izlerken dahi insanı bir titreme alıyor.

Kaynar suyun havaya döküldüğü anda buhar olup uçtuğu Perşembe gecesi, ölçülen hava sıcaklığının tam -111 derece olduğunu belirten, bilim hevesleri uğruna, hava değişimini gözlemlemek ve takip etmek için bu gözlemleri gönüllü olarak yapan bu araştırmacıları taktir etmeden duramıyor insan.